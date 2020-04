Trois nouvelles GT4 s’ajoutent à la liste des autos en lice pour le concours mis en place par le FFSA GT et Enndurance-Info. La Porsche Cayman Clubsport MR GT4, la Maserati Gran Turismo MC GT4 et la McLaren 570S GT4, toujours sous le coup de crayon de Quentin Guibert, n’attendent plus que vous.

Les trois premières GT4 sont ici, les trois suivantes là

Envoyez vos créations à media@sro-motorsports.com