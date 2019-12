Concours : gagnez 40 livres “ORECA 40 ans” signés par Hugues de Chaunac !

Créée en 1973, ORECA (ORganisation Exploitation Compétition Automobile) rayonne dans le monde de l’endurance et bien au-delà. Pour fêter ses 40 ans en 2013, ORECA a sorti un magnifique livre retraçant les quatre décennies du constructeur varois.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, ORECA et Endurance-Info vous offrent le livre ‘ORECA 40 ans’. Quarante exemplaires sont disponibles, tous signés par Hugues de Chaunac, président du Groupe ORECA.

« Pas simple d’identifier les moments clés de ces quarante années… Chaque jour portait une aventure nouvelle. Les rebondissements, les hauts et les bas se sont succédé à une vitesse folle. Lesquels fallait-il choisir pour illustrer la saga d’ORECA ? Après mûre réflexion, nous avons décidé de célébrer ces 40 ans avec autant d’histoires, de victoires, d’anecdotes, de décisions, d’échecs, d’interrogations, de virages et de questions. Tous ont pavé le chemin emprunté par ORECA depuis 1973 »

Hugues de Chaunac raconte les 40 ans d’ORECA. Une équipe de course à l’origine, devenue un groupe couvrant l’ensemble des secteurs d’activités liées au sport automobile. Hugues de Chaunac revient sur les challenges sportifs, les grandes victoires telles que les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring, et les défis entrepreneuriaux d’ORECA au travers d’anecdotes et souvenirs. Le tout est illustré par de nombreuses photos d’époque et agrémenté de multiples témoignages.

Caractéristiques :

– Pagination : 208

– Poids : 1,5 Kg

– Format : 30 X 24 Cm / Dos 18,5 mm

– Couverture rigide.

Pour gagner le livre ‘ORECA 40 ans’, il vous suffit d’être titulaire d’un pack Endurance-Info Silver ou Gold et de répondre à la question :

En quelle année ORECA a remporté les 24 Heures de Daytona au classement général ?



Vous avez jusqu’au 31 décembre minuit pour jouer. Envoyez votre réponse à laurentmercierei@gmail.com en précisant le mail avec lequel vous avez souscrit votre pack Silver ou Gold. Merci également de préciser vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone).