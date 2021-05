Côme Ledogar : “La course du Paul Ricard est différente”

Côme Ledogar retrouve le Circuit Paul Ricard et la Ferrari 488 GT3 en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Le pilote Iron Lynx a fortement contribué aux titres 2020 d’Alessandro Pier Guidi et SMP Racing en Endurance, lui qui était là pour remplacer un pilote retenu dans un autre championnat. Cette fois, on parle d’un programme complet chez Iron Lynx en compagnie de Nicklas Nielsen et Alessandro Pier Guidi. Le Français s’est confié à Endurance-Info avant le meeting varois.

En 2020, vous remportez la course grâce la stratégie (l’équipe avait décidé de ne changer que deux pneus lors d’un arrêt, ndlr). La même cette année ?

“Cette saison, la stratégie est différente avec le remplissage du réservoir et le changement des pneus en même temps. La grande force de l’équipe est de te donner une voiture pour gagner, que ce soit dans le plus grand championnat au monde ou en one-shot. Le traitement est le même. Le pilote doit juste faire son travail sans pression car tout est millimétré.”

C’est toujours un plaisir pour vous de disputer cette course en nocturne ?

“Cette course est différente des autres. La voiture n’a pas le même comportement en début et en fin de course à cause de la température. Il faut une auto polyvalente, c’est aussi pour cela que cette course a souvent réussi aux GT3 équipées d’un moteur central.”

Avant 2020, vous avez remporté cette course avec McLaren en 2016. Déjà à cette époque, la stratégie avait joué son rôle…

“Nous avions fait un double relais avec les pneumatiques. Je suis au volant et on prend une décision collégiale de ne pas changer les gommes. Le souci dans ce genre de situation est que le crevaison est plus facile.”

L’an dernier, avec la Ferrari, l’équipe change seulement deux pneus pour gagner du temps. Un pari payant…

“Quand on a vu la tournure de la course, la décision a été prise de changer deux pneus et non quatre. On a des “animaux” dans les stands et un “animal” dans la voiture. Résultat, on ressort deux secondes devant la Porsche. C’est Alessandro (Pier Guidi) qui va chercher le titre. Le championnat était pour lui et c’était bien qu’il termine la course dans la voiture. Ce week-end, nous avons la combinaison parfaite : équipe, pilotes, auto. A nous d’en profiter.”