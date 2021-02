CLRT dévoile ses pilotes pour la campagne 2021

Après une très belle saison 2020 qui marquait ses débuts en compétition, CLRT compte bien poursuivre sur sa lancée cette année sur un triple programme qui passera par la Porsche Carrera Cup France, la Porsche Mobil 1 Supercup et le Porsche Club Motorsport France.

Cinq pilotes sont confirmés pour la Porsche Carrera Cup France et pas des moindres. Marvin Klein rejoint l’écurie de Côme Ledogar et Tugdual Rabreau avec clairement des ambitions de titre.

On note le retour à la compétition de Henry Hassid. Le quadruple champion B (2007/2009/2010/2011) revient sur les circuits après quelques années hors de la course.

Le troisième homme sera Franck Leherpeur , qui passe de Racing Technology à CLRT.

Déjà présents en 2020 chez CLRT, François Lansard et Tugdual Rabreau rempilent dans l’écurie lyonnaise.

Les deux pilotes pour la Porsche Mobil 1 Supercup seront annoncés sous peu.

Du côté du Club, Alain Routhiau et Jacques Caumes seront de la partie. Le second équipage sera dévoilé plus tard.

CLRT a déjà entamé la préparation de la saison avec une campagne d’essais à Barcelone. Côme Ledogar et son équipe se rendront ensuite au Paul Ricard et à Monza.

En attendant, il y a un titre GT en Asian Le Mans Series à aller chercher. “J’aime le championnat et j’aime la Ferrari”, a déclaré Côme Ledogar à Endurance-Info. “J’ai déjà roulé pour Car Guy Racing, mais là ce n’est pas AF Corse qui s’occupe du suivi technique, mais bien Kessel Racing qui dispose d’une structure magnifique. Il y a tout pour bien faire.” Côme Ledogar partage son volant avec Mikkel Jensen et Takeshi Kimura sur une Ferrari 488 GT3.