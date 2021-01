Clap de fin entre Team Parker Racing et Bentley

Après cinq saisons passées à faire rouler une Bentley Continental GT3, Team Parker Racing a clôturé sa collaboration avec la marque britannique le week-end dernier à l’occasion des Gulf 12 Hours. Euan McKay, Andy Meyrick et Derek Pierce ont terminé à la 5e place, 4e en Pro-Am.

Ricky Parfitt Jr et Seb Morris ont été les premiers à rouler en Bentley chez Team Parker Racing en British GT avec une 3e place au championnat en 2016, un an avant la couronne. Par la suite, l’écurie de Stuart Parker a roulé en GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint et Endurance. Le team britannique annoncera ses plans 2021 en temps voulu mais ce sera de toute façon avec une autre marque.

« C’était une aventure fantastique au cours des cinq dernières années avec Bentley », a déclaré Stuart Parker, patron de l’équipe. « Nous avons débuté la relation en 2016 lorsque nous avons inscrit la Continental GT3 en British GT, ce qui a permis de continuer une relation entre la famille Parker et Bentley qui remonte à mon grand-père, Albert. Gagner le titre British GT en 2017 a été un vrai moment fort pour nous tous. Ce fut un honneur de représenter la marque Bentley et nous avons eu des résultats fantastiques et de merveilleux souvenirs tout au long de la collaboration. »