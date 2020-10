Chronique François Perrodo : double podium au Mans, déroute dans l’enfer vert!

Chers lectrices, chers lecteurs,

Le mois de septembre fut très chargé, entre une gestion du 'covidisme' fatigante et stressante, mais aussi avec non pas une mais deux courses de 24 heures à caser avant une tournée africaine professionnelle pour enfin aller voir les collègues sur le terrain.

J’avais dit que tout se jouerait dans la Sarthe, mais nous n’y avons ni gagné, ni fait le break par rapport à notre concurrent direct. Pire, ils ont fait la course parfaite et ont gagné la course. Du coup ils sont logiquement à nouveau en tête du championnat avec huit petits points d’avance.

Pourtant, notre course était plutôt correcte, mais quelques erreurs et un manque de rythme par rapport aux Aston Martin nous feront comprendre très rapidement que sauf une erreur de leur part, ...