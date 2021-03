Christopher Campbell passe chez NM Racing Team

Nouvelle saison et nouvelle équipe pour Christopher Campbell. Après la BMW M4 GT4 en 2019 et l’Alpine A110 GT4 en 2020, le Franco-Américain passe sur une Mercedes-AMG GT4 cette saison sur un programme partiel dans un premier temps.

Déjà inscrit en GT4 European Series, NM Racing Team rajoute le FFSA GT au menu de sa saison. L’écurie espagnole dirigée par Nil Montserrat, qu’on a déjà vu en FFSA GT en 2018 avec une Ginetta G55 GT4 à Barcelone, fera rouler Christopher Campbell et Lluc Ibanez.

Ibanez est déjà confirmé sur le programme européen avec NM Racing. Les deux pilotes, ont fait connaissance il y a quelques mois lors de la détection du pilote Porsche junior en Porsche Carrera Cup France. Christopher Campbell officiait comme coach alors que Ibanez suivait le programme.

Ce n’est pas tout puisque NM Racing fera rouler une seconde Mercedes-AMG GT4 pour Marc Lopez, jeune pilote andorran qui fera ses débuts en sport automobile. Alberto de Martin sera à ses côtés. Âgé de 53 ans, de Martin a roulé en GT4 South European Series. Le tandem évoluera en Am.

« Nous sommes à la fois très heureux et très enthousiastes à l’idée de disputer le FFSA GT », explique l’ex-pilote Nils Montserrat, le team principal. « Après avoir découvert la voiture l’an dernier, c’est la première fois que nous engagerons deux Mercedes-AMG GT4 et le faire à la fois dans la GT4 European Series et en FFSA GT représente un énorme défi pour toute notre équipe. »

NM Racing a roulé il y a quelques jours à Nogaro pour préparer la saison qui débutera justement dans le Gers.