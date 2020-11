Chazel Technologie Course vise le TC France en 2021

Le Championnat de France de Tourisme arrive en 2021 dans le cadre des meetings du Championnat de France des Circuits sous l’égide de SRO Motorsports Group.

Après l’officialisation de Carla Debard sur une BWM M2 CS Racing, c’est maintenant le team Chazel Technologie Course qui se positionne sur le championnat avec plusieurs autos en 2021.

L’équipe de Renaud et Louis Chazel est active aussi bien sur les circuits que les spéciales de rallye. Le TTE (Trophée Tourisme Endurance) faisait partie du menu 2020 avec une Volkswagen Golf TCR et une Alpine A110 Cup. Chazel Technologie Course a clôturé sa saison par les titres dans les catégories T3 et T4.