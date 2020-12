Car Guy renonce au WEC mais n’abandonne pas Le Mans 2021

C’est tout de même dommage d’avoir une Ferrari 488 GTE prête à rouler et de la mettre temporairement au garage. C’est pourtant ce qu’ont décidé Car Guy et Takeshi Kimura, son patron.

Le team japonais a commencé la préparation d’un programme WEC 2021, mais Kimura-san a fait machine arrière compte tenu de la situation sanitaire mondiale. La Ferrari 488 GTE va maintenant être expédiée au Japon où elle doit arriver fin janvier.

Photo : Car Guy

« Afin de participer au WEC, j’ai acheté une Ferrari 488 GTE », a déclaré Takeshi Kimura, patron-pilote de Car Guy. « J’ai envoyé du personnel en Italie chez Michelotto pour une formation détaillée, j’ai passé un contrat avec un traducteur pour améliorer les compétences linguistiques du personnel et je me prépare régulièrement. Maintenant, la propagation du virus reste mondiale, ce qui rend difficile de voyager à travers le monde avec des pilotes et des mécaniciens japonais dans la série WEC qui comprend six courses plus les essais. J’ai donc décidé d’abandonner ma participation au championnat en 2021. »

Car Guy met en pause temporairement son programme WEC, comme le confirme Kimura-san : « Nous sommes désolés mais nous allons continuer à construire une équipe dans le but de participer à nouveau au WEC en 2022. J’ai renoncé au WEC en 2021, mais je ne veux pas abandonner le défi des 24 Heures du Mans en GTE-Am en tant que pilote. »

Car Guy aux 24H du Mans 2020

Takeshi Kimura espère bien être au départ de l’Asian Le Mans Series en février prochain à Abu Dhabi : « Pour aller au Mans, je vais participer à l’Asian Le Mans Series qui se déroulera en février prochain. Nous avons commencé à collaborer avec des équipes et des pilotes étrangers afin de minimiser les déplacements des pilotes et des mécaniciens japonais. »

Car Guy pourrait s’associer avec AF Corse pour une présence en Asian Le Mans Series comme ces dernières années.

Car Guy était présent aux 24 Heures du Mans 2020 avec une Ferrari 488 GTE engagée par MR Racing pour Takeshi Kimura, Kei Cozzolino et Vincent Abril.