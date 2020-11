Café Endurance-Info mardi 20h30 !

Le Café Endurance-Info reprend du service ce mardi pour une ouverture à 20h30. Ce nouvel épisode sera présenté en partenariat avec Francorchamps Miniatures.

Avec Thomas Bastin, nous parlerons de GT3 suite à l’arrivée de la catégorie en DTM, la possible arrivée des GT3 au Mans, sans oublier la fin de saison GT World Challenge Europe Powered by AWS qui se profile à l’horizon dès la fin de semaine. On évoquera également le lancement de la GT Rebellion Series.

Bien entendu, nous répondrons à vos questions en direct !

Soyez au rendez vous ici-même ou sur la page Facebook Endurance-Info mardi à 20h30 !