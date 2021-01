Cache-cache party en DPi à Daytona ?

En France, on appelle ça cacher son jeu. Aux Etats-Unis, on parle de sandbagging. Cacher son jeu a un intérêt stratégique quand vous jouez aux cartes, mais en sport automobile, cela a le don d’irriter. Pour calmer le jeu, les législateurs se réservent le droit de pénaliser ceux qui en garderaient trop sous le pied. Ne pas tout montrer avant la grande course est de bonne guerre mais le sport est faussé.

Quand Julian Alaphilippe fait semblant d’être dans le dur avant d’entrer dans le final du Mondial sur le circuit d’Imola, il joue au bluff, ce qui est autorisé. Cela permet aussi de jauger la concurrence. En sport auto, le but est de donner tout ce qu’on a sur la piste, ce qui n’a pas été le cas hier selon Felipe Nasr, vainqueur avec Pipo Derani de la course Motul Pole Award 100.

Felipe Nasr a qualifié la course de « blague » dans la catégorie DPi. « Je connais les autres concurrents, je ne vais pas les nommer, mais ils ne montrent pas tout », a déclaré le pilote Whelen Engineering Racing. « Nous travaillons d’arrache-pied pour montrer ce que nous avons et ils ne semblent pas tout montrer. Ils peuvent aller beaucoup plus vite que ce qu’ils font. Je pense que toutes les Cadillac ont fait un gros effort toute la semaine. On pouvait le voir hier [samedi ] lors des qualifications. Chaque Cadillac était à un dixième l’une de l’autre et les autres constructeurs ne font tout simplement pas ce qu’ils devraient faire. Nous sommes là pour faire la course et j’attends le maximum de la voiture. »

Les Cadillac DPi-V.R ont dominé toutes les séances d’essais avant de remporter la course de 100 minutes qui donne la grille de départ des 24 Heures de Daytona. La marque américaine peut craindre un changement de Balance de Performance avant les 24 Heures de Daytona.

Felipe Nasr est quelque peu irrité de la situation : « Selon moi, c’est une blague de voir les pilotes qui ont un excellent secteur 1, un excellent secteur 2, puis vient le secteur 3 avec l’Arrêt de Bus, et là il y a une demi-seconde perdue. Allez, tu te moques de moi, fais juste ce fichu tour et montre ce que tu as. Cela facilite toute la vie de la série, cela facilite la vie de tout le monde. »

« D’après mon expérience de course et depuis que je suis avec Action Express Racing, chaque fois que nous prenons la piste, nous montrons ce que nous avons », précise Nasr. « Cela rend la vie de tout le monde plus facile à analyser. J’ai vu du « sandbagging » tout le week-end et encore aujourd’hui [dimanche] en course. »

Pipo Derani rejoint les propos de son coéquipier : « Toute la raison du format que j’adore est d’inciter toutes les équipes à pousser compte tenu des points à distribuer pour cette qualification. C’est toute la raison de faire cette course qualificative. Malheureusement, l’incitation n’était pas assez importante pour que certaines des autres équipes viennent montrer ce qu’ils ont, ce qui est dommage. De notre côté, une victoire en course est une victoire en course, que ce soit 35 points ou 350 points. C’est ainsi que nous faisons la course. Nous faisons toujours de notre mieux pour gagner chaque course et ce n’est pas différent de ce que nous avons fait aujourd’hui.

« Nous sommes très clairs sur ce que nous avons en essayant d’être très honnêtes et nous attendons à ce que l’honnêteté soit payante avec un juste équilibre sur une course très importante. Nous n’aimerions pas voir le contraire, ni être pénalisés pour avoir été honnête. C’est pourquoi nous visons toujours la victoire en course en faisant le maximum dont nous disposons. »