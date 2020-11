BWT Lechner brille pour ses débuts en Porsche Carrera Cup France

En venant se frotter aux habitués de la Porsche Carrera Cup France, BWT Lechner avait plus à y perdre qu’à y gagner. L’écurie de Walter Lechner a bien fait de rajouter la France à son agenda puisque le team autrichien basé à Faistenau est reparti avec plusieurs titres : Jaxon Evans en Pro, Nicolas Misslin en Pro-Am et la couronne Equipes. Jean-Baptiste Simmenauer et Richard Wagner ont eux aussi porté les couleurs BWT Lechner Racing.

Jaxon Evans a dû attendre la finale de Barcelone pour savourer son titre 2020. Le meeting espagnol lui a permis de décrocher sa victoire de la saison en Cup France et même deux victoires. La course dominicale a été marquées par une longue période de neutralisation. « Je savais que je devais contrôler, ne pas me tromper et ramener le titre à la maison », a déclaré Jaxon Evans. « Je suis tellement content que ça ait marché. Après avoir pris un très mauvais départ durant le week-end avec tout mon équipement volé dans ma voiture de location, cela n’aurait pas pu se terminer mieux que de gagner le championnat. » Le pilote Porsche Junior a connu ce que beaucoup de gens du paddock connaissent à chaque visite au circuit catalan, à savoir un vol dans la voiture.

Avant le meeting espagnol, Jean-Baptiste Simmenauer pouvait lui aussi décrocher la timbale mais une sortie dès le premier virage dans la manche du dimanche a anéanti ses chances de titre. « C’était un peu une réaction en chaîne, et je n’ai rien pu faire », a confié le français. « Bien sûr, c’est très décevant car j’avais encore des chances de titre. Toutes mes félicitations à Jaxon et à toute l’équipe pour un grand succès. » Le samedi, Jean-Baptiste Simmenauer avait pris une belle troisième place.

Richard Wagner a connu une belle course le samedi en terminant 4e mais l’Allemand a été jugé coupable de l’accrochage du premier virage le lendemain.

Pour Nicolas Misslin, 2020 était l’année du changement d’équipe avec le titre Pro-Am au bout du compte : « Tout s’est déroulé comme prévu, j’avais également gardé un train de pneus neufs pour la course du dimanche, et comme je menais la catégorie depuis le début, c’était surtout la question de gérer cet avantage. Le calcul était assez simple : si je gagne la course, je serai à nouveau champion. C’était mon objectif et ça a marché. Pouvoir réaliser cela après toute la malchance du début de saison est une grande réussite pour l’équipe et moi-même. Merci à Walter et à ses gars qui m’ont donné cette opportunité et qui m’ont toujours fait confiance. »

Walter Lechner peut être satisfait du travail fourni en plus de la Porsche Mobil 1 Supercup : « Ce fut un week-end fantastique pour notre équipe et c’est une sensation formidable de gagner tous les championnats pour lesquels nous avons concouru d’autant plus que nous sommes nouveaux en Porsche Carrera Cup France face à des adversaires très aguerris. Cela n’avait pas l’air aussi prometteur avant notre arrivée à Barcelone. C’est donc encore plus agréable. Merci à tous nos pilotes, à toute mon équipe pour l’excellent travail accompli. C’était une belle fin de saison européenne. »