BRM Chrono Club s’offre une séance cinéma drive-in en mode GT

Très en verve de l’autre côté de l’Atlantique, le cinéma drive-in sera à l’honneur en France le mois prochain à l’occasion d’une sortie organisée par BRM Chrono Club. Le 18 juillet prochain, BRM Chrono Club privatise le Château de Maudétour pour une soirée cinéma à bord de votre GT.

Situé à 55 km à l’ouest de Paris, le Château de Maudétour se trouve au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin français. L’agrément paisible du parc de 13 hectares dessiné en partie par Le Nôtre et la qualité des aménagements intérieurs font de cette demeure un lieu de séjour privilégié.

L’arrivée au château se fera le 18 juillet à partir de 18 heures. L’apéritif et le dîner seront servis dans la salle de réception du château à partir de 20 heures. Le film ‘Weekend of a Champion’ sera diffusé en plein air dès 22h15. Des transats seront mis à disposition pour celles et ceux qui souhaitent profiter du film en dehors de leurs véhicules.

Le film documentaire ‘Weekend of a Champion’, réalisé par Roman Polanski et Franck Simon en 1971, est sorti l’année suivante. Il a été projeté dans une nouvelle version au Festival de Cannes 2013. Le film, d’une durée de 80 minutes, retrace le Grand Prix de Monaco 1971 de Jackie Stewart. L’Ecossais remportera d’ailleurs la course au volant d’une Tyrell-Ford. On y retrouve plusieurs autres pilotes : François Cevert, Henri Pescarolo, Graham Hill, Stirling Moss et bien d’autres.

Le dimanche 19 juillet, une ballade touristique dans le Vexin sera organisée avec en prime un déjeuner au restaurant Auberge de la Licorne à Lyons-la-Forêt (Eure).

Les inscriptions (limitées) sont à prendre jusqu’au 4 juillet.

Plus d’infos : s.daprigny@brm-manufacture.com