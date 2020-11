British GT, Silverstone : Mitchell/Collard (Barwell) vainqueurs et champions

La saison British GT a rendu son verdict à Silverstone sur une course d’un format de trois heures. Pour cette finale 2020, 37 GT (GT3, GT4, GTC) étaient en piste dans le Northamptonshire. Les vainqueurs du jour sont aussi les champions 2020.

A l’issue des 85 tours de course, Sandy Mitchell et Rob Collard ont imposé la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport. L’équipage Silver rafle par la même occasion la couronne 2020 et l’équipe de Mark Lemmer le titre Equipes. Silverstone marquait la deuxième victoire de Collard/Mitchell. La deuxième place est revenue aux nouveaux champions Pro-Am, à savoir Yelmer Buurman et Ian Loggie sur la Mercedes-AMG GT3/RAM Racing. Le tandem de la #6 a concédé 7.669s. La dernière marche du podium est pour la McLaren 720S GT3/Jenson Team Rocket RJN de Michael O’Brien et James Baldwin.

Deux des trois McLaren 720S GT3/2 Seas Motorsport suivent au classement avec Al Zubair/Kodric et Fender/Macdonald. Pour ses débuts dans la série, Jenson Button, associé à Chris Buncombe, a pris la 14e place sur la McLaren 720S GT3/Jenson Team Rocket RJN.

Du côté du GT4, Rob Wheldon et Andrew Gordon-Colebrooke se sont imposés sur la BMW M4 GT4/Century Motorsport en devançant deux Aston Martin Vantage GT4/TF Sport, dont celle des champions GT4 2020, Jamie Caroline et Daniel Vaughan.

