Les Britanniques de Steller Motorsport, basés tout près de Silverstone, vont faire débuter leur Audi R8 LMS GT3 ce week-end en British GT à Brands Hatch. Richard Williams et Sennan Fielding se partageront le volant de l’Audi.

On n’avait plus revu une Audi R8 LMS GT3 dans le championnat britannique depuis 2017 et la pige de WRT. Steller Motorsport compte faire rouler son Audi jusqu’à la fin de saison avec l’envie de s’engager en parallèle en GT4.

La liste des engagés passe à 22 autos (lien).