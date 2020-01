2029 est derrière nous, place à 2030. On en termine avec le 2, on commence le 3. Il y a 10 ans, nous étions tous dans une période de doute côté sport automobile. Le bon sens l’a emporté et l’automobile a encore de beaux jours devant elle. Les championnats sont garnis, le public est là. Les courses d’endurance sont plus que jamais un laboratoire technologique sans ôter la part de sport.

En attendant de retrouver notre message de voeux 2030, revenons dans le présent. Toute l’équipe d’Endurance-Info vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Que celle-ci vous amène avant tout la santé, que cette année soit sportive et que tous les acteurs aillent dans le sens du sport.

Endurance-Info continuera de vous informer (peut-être différemment) tout au long de l’année, Endurance-Classic va se développer et Endurance-Cycling devrait pédaler un peu plus vite. 2020 pourrait être l’année de la révolution. Restez au contact !

2019 a été le passage à des packs payants (9 euros/an pour lire l’intégralité des articles) et on tient à remercier celles et ceux qui participent au développement d’une aventure débutée en 2006. Les médias 2.0 qui traitent quotidiennement de l’endurance se comptent sur les doigts d’une main. C’est aussi rare que les routes limitées à 90 km/h. On était là en 2019, on le sera encore en 2020…

