Black Falcon s’engage en LMP sur le long terme

Depuis la fin de ses engagements en GT3 avec Mercedes-AMG début 2020, Black Falcon a recentré ses activités sur les activités de compétition-client sur la Nordschleife. L’année 2021 marque l’arrivée d’un nouveau programme avec une présence en Michelin Le Mans Cup dans la catégorie LMP3. L’écurie allemande basée à Meuspath va faire rouler une Ligier JS P320 pour Maik Rosenberg et Donar Munding. A partir du second semestre, Black Falcon disposera de deux autres Ligier JS P320 avec au menu des essais et des courses.

Pour ce nouveau programme LMP3, Black Falcon a recruté Lance David Arnold pour diriger l’activité prototype. L’Allemand de 34 ans est connu pour rouler en GT3 sur des Mercedes et Porsche.

Maik Rosenberg fait partie des habitués de Black Falcon depuis une décennie dans différentes séries. Il a roulé avec succès sur la Nordschleife l’année passée sur une Porsche 911 GT3 Cup MR. Quant au jeune Donar Munding, il a pris la 2e place de la Porsche Sports Cup allemande. Au cours de la saison, Gabriele Piana et Mustafa Mehmet seront amenés à rouler sur la Ligier.

« Après plus de dix ans en GT3, nous avons délibérément cherché un nouveau défi et nous l’avons trouvé sous la forme des prototypes du Mans », a déclaré Alexander Böhm, fondateur et directeur-général de Black Falcon. « Les véhicules LMP sont de pures voitures de course conçues sur une planche à dessin et qui offrent en raison de leurs performances aérodynamiques, un pilotage de haut niveau. Bien que les autos de la catégorie LMP3 ne disposent pas de systèmes d’assistance tels que l’ABS et la direction assistée, les prototypes sont jusqu’à cinq secondes plus rapides que les GT3 sur circuit. La scène LMP est actuellement en plein essor, ce qui est particulièrement attractif pour nos clients qui souhaitent poursuivre sur des courses d’endurance à un niveau international élevé.

« Après une période d’essais durant l’hiver dernier, nous sommes plus que convaincus du concept LMP. Nous avons donc décidé d’un engagement sur le long terme qui sera le fer de lance de notre programme de compétition-client à l’avenir. »