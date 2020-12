Bentley en route vers sa révolution électrique

A quelques semaines de 2021, on sent clairement que tous les constructeurs veulent avoir une étiquette verte à tout prix. Tout le monde tire dans le même sens vers l’électrique. Pour de plus en plus de marques, le sport auto thermique n’est plus une priorité.

Il faut se réinventer et les constructeurs semblent tous aller dans la même direction. Quand on voit que la France n’est pas capable de subvenir à ses besoins en électricité par elle-même à la moindre vague de froid, ça laisse pensif. L’hydrogène n’est pas à mettre de côté même si, pour le moment, il faut être électrique pour être dans la mouvance actuelle et les décisions politiques abondent dans ce sens.

Endurance-Info s’est intéressé au futur de Bentley qui vient juste d’annoncer l’arrêt de son programme officiel en GT3. Les Bentley de route sont chères, lourdes et vont vite. D’ici 2030, la marque de Crewe vise à être neutre en carbone de bout en bout en passant à l’électrification complète via des modèles hybrides rechargeables ou électriques.

Le constructeur britannique s’engage par la même occasion à réduire l’impact environnemental de son usine de 75% d’ici 2025 (par rapport à 2010), y compris le plastique neutre. Volkswagen Group veut aller au-delà de l’objectif de deux degrés de l’accord sur le climat de Paris. Le programme holistique « Beyond 100 » transforme tous les aspects de l’entreprise qui a fêté son 100e anniversaire en 2019.

Bentley Motors a annoncé son intention de devenir un leader mondial de la mobilité durable de luxe. Cela se fera par une transformation de l’ensemble des opérations et des produits de Bentley. En une décennie, Bentley veut passer du plus grand producteur mondial de moteurs à essence 12 cylindres à l’absence de moteur à combustion interne. Le premier modèle entièrement électrique devrait être lancé en 2025. Cinq ans plus tard, tous les modèles passeront à la batterie électrique. Le premier concept EXP 100 GT a été présenté en 2019 à l’occasion du centenaire de la marque. Le prototype utilisait des matériaux durables tels que des tapis en laine fabriqués de manière traditionnelle et un rembourrage en textile semblable au cuir fabriqué à partir d’un sous-produit de la vinification.

L’usine de production a elle aussi été repensée verte en devenant l’année passée la première usine automobile de luxe au Royaume-Uni à être certifiée neutre en carbone par Carbon Trust. Cela passe par un système de recyclage de l’eau dans l’atelier de peinture, la plantation d’arbres locaux, l’installation d’un abri de 10 000 panneaux solaires, ce qui porte le nombre total à 30 000. Tous les fournisseurs de Bentley auront passé d’ici la fin de l’année un audit de durabilité. Tous ces changements se traduiront par une usine climatiquement positive d’ici 2030.

Bentley a dû tailler dans ses effectifs avec un programme de départ volontaire dans le but de réduire les effectifs de 1000 collaborateurs à 800, dont environ 200 sous-traitants. Moins de 10 personnes ont été licenciées. La marque continuera à fabriquer ses voitures à la main à Crewe, tout en se préparant à un avenir numérique. De nouveaux bâtiments de recherche et développement vont être construits, de même qu’un centre de test de véhicules et un centre de qualité dédié. Et le sport auto dans tout ça ?