Ben Keating en WEC et en IMSA en 2021 ?

Ben Keating pourrait rouler à la fois en IMSA WeatherTech et en FIA WEC l’année prochaine et il disputerait l’intégralité des deux championnats !

Le pilote texan avait choisi de ne pas participer à temps plein à l’IMSA cette année pour se concentrer sur sa première saison en WEC avec Team Project 1 sur une Porsche 911 RSR en GTE Am (il a terminé 6e au championnat Pilotes, étant épaulé par Felipe Fraga et Jeroen Bleekemolen). Il n’a disputé que trois des quatre courses de la Michelin Endurance Cup sur la Mercedes-AMG GT3 #74 de l’équipe Mercedes-AMG Team Riley Motorsports.

On pourrait revoir le sympathique américain en LMP2 ou LMP3 en IMSA (Riley Motorsports s’engageant en LMP3 l’an prochain) et à nouveau en GTE Am en WEC. “Pour l’instant, il s’agit d’établir les budgets“, a-t-il déclaré à Sportscar365. “J’ai une quantité limitée d’argent que je peux dépenser et j’essaie de faire en sorte que cela marche. La seule raison pour laquelle j’ai l’impression que je peux le faire c’est qu’il y a six courses en LMP2 ou LMP3 en IMSA 2021 et six manches en WEC. Je peux faire 12 courses par an, plus quelques unes ici et là.”

Une autre catégorie du WEC a, pendant un moment, été envisagée par l’homme de 49 ans. “J’envisageais sérieusement le LMP2 en WEC, mais, en fin de compte, ils n’ont pas vraiment fait de modifications au niveau du règlement pour l’année prochaine”, a expliqué Ben Keating. “Ils le présentent comme un grand changement, mais ce n’est pas le cas. Frits van Eerd est monté sur chaque podium comme le meilleur Bronze et, l’année prochaine, la seule différence est que toute l’équipe pourra y monter, et pas seulement le Bronze.“

A noter que Ben Keating pourrait prendre part aux 24 Heures de Daytona en janvier, son épreuve favorite, dans deux catégories différentes comme ce fut le cas en 2020 (LMP2 et GTD).