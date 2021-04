Barcelone, H+2 : Team WRT domine le début de course

Après 120 minutes de course, Team WRT domine cette première manche ELMS à Barcelone. Louis Delétraz très bon, dans un premier temps, et maintenant Yifei Ye ont creusé l’écart avec leur Oreca 07 #41. Avec 30 secondes d’avance, la #41 devance les champions en titre, United Autosports, avec l’Oreca 07 #22.

Après un beau double premier relais de Julien Canal, l’Oreca 07 #65 Panis Racing aux mains de Will Stevens désormais est 3e. L’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing est descendue à la 4e place après avoir mené la course, reçu un Drive Through et fait un tête à queue peu avant la mi course. L’Oreca #30 de Duqueine Team est pour le moment 5e mais à plus d’une minute 30 secondes de la tête.

A noter dès le premier virage le tête-à-queue de Nico Jamin à bord de l’Oreca 07 #32 de United Autosports. Un accrochage a aussi eu lieu entre les Oreca #34 de Racing Team Turkey et #21 de DragonSpeed USA (Henrik Hedman). Cela a entraîné l’entrée en piste de la safety car et la #34 a été pénalisé d’un drive through.

La catégorie LMP3 est nettement dominée par l’équipage de la Duqueine D08 #4 du DKR Engineering, reléguant la concurrence à plus d’une minute 30. La deuxième place est occupée par la Ligier JS P320 #14/Inter Europol Competition.

Les batailles sont musclées en LMGTE, portière contre portière. Pour l’heure, c’est Gianmaria Bruni qui fait la différence au volant de la Porsche 911 RSR #77/Proton Competition, face à la Ferrari 488 GTE #80/Iron Lynx.

En LMP3, Laurents Hörr a été éblouissant et domine la catégorie avec la Duqueine M30 D08 #4 de DKR Engineering. Les Ligier JS P320 #14 de Inter Europol et #19 de Cool Racing sont pour le moment 2e et 3e.

La Porsche 911 RSR-19 #77 de Proton Competition a repris les commandes de la course grâce à Gianmaria Bruni. Le pilote officiel Porsche devance la Ferrari 488 GT3 #80 d’Iron Lynx et la seconde Porsche Proton Competition, la #93…

