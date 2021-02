Aurélien Robineau chez CD Sport

CD Sport affiche désormais complet pour le Championnat de France FFSA GT. Il restait une place à prendre sur la Mercedes-AMG GT4 #3 pour épauler Paul Parenthoen.

C’est finalement Aurélien Robineau qui rejoint l’équipe de Claude Degrémont et Laurent Cazenave pour piloter la #3. La nouvelle recrue a tout raflé en Funyo. Ce sera ses débuts en GT4 après avoir découvert la LMP3 en 2018, déjà chez CD Sport.

Sébastien Baud et Enzo Joulié seront au volant de la #74 en Silver. Jean-Ludovic Foubert et Edouard Cauhaupé seront associés en Pro-Am sur la #2. On retrouvera Sahan Sarkissian et Jihad Aboujaoude sur la #4 qui roulera en Am.