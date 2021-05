Au contraire de l’ACO, l’IMSA n’a pas l’intention de toucher aux LMP2

L’IMSA a annoncé ce week-end qu’elle ne suivra pas les récentes mesures de l’ACO visant à ralentir les LMP2 dans le cadre du WeatherTech SportsCar Championship.

Pour rappel, dans les championnats badgés ACO (ELMS et WEC), les LMP2 ont été confrontées à des réductions de puissance et l’augmentation de poids. En WEC, l’utilisation du kit aérodynamique à faible appui Le Mans a été rendu obligatoire pour toutes les LMP2 dans le but d’accroître la “stratification” de la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar.

John Doonan a déclaré que cela ne se produira pas dans le championnat WeatherTech, en particulier avec son engagement actuel de deux ans avec les LMP3 et l’arrivée de clients en LMP2. De toute façon l’IMSA a déjà commencé la saison avec ce qui devait être la configuration prévue par l’ACO pour 2021 en WEC et ELMS.

“La bonne nouvelle est que nous sommes en communication constante avec l’ACO”, a déclaré John Doonan, le patron de la série, à Sportscar365. “Pour le moment, je peux dire catégoriquement que nous ne prévoyons pas de changer le LMP2 et la stratification que nous avons avec le DPi pour le reste de 2021. Et, je peux dire catégoriquement que nous n’avons pas non plus l’intention de changer les niveaux de performance pour 2022. J’aimerais maintenir la cohérence avec la stratification que nous avons avec DPi et LMP3. Évidemment, nous nous sommes engagés pour deux ans avec LMP3 lorsque nous avons fait l’annonce. Nous continuons à l’évaluer, mais pour l’instant nous n’avons pas l’intention de toucher aux LMP2 pour le reste de cette saison ou en 2022.”

Lorsqu’on lui demande si les équipes LMP2 de l’IMSA sont favorables au maintien de la formule actuelle, John Doonan répond que “le marché a parlé à Daytona. C’était génial de voir autant de voitures LMP2 là-bas. J’espère que nous verrons cela à nouveau à Watkins Glen et jusqu’en 2022. Ce serait excellent de voir autant d’équipes venir aux États-Unis pour lancer la saison 2022 lors de la 60e édition des 24 Heures de Daytona. J’apprécie de voir des équipes comme United Autosports ainsi que plusieurs autres équipes européennes.”

Si la différence de spécifications entre le championnat IMSA WeatherTech et les championnats gérés par l’ACO peut dissuader d’éventuelles équipes européennes de s’engager, comme Inter Europol Compétition, John Doonan pense que cela n’aura pas d’impact sur les équipes IMSA en vue d’une participation aux 24 Heures du Mans. “Je pense que la façon dont les LMP2 sont construites, si une équipe voulait y aller, elle pourrait faire les changements nécessaires. Je pense qu’une grande partie de la performance est liée à la cartographie du moteur. Les kits aéro sont assez polyvalents. Il est concevable que des gens puissent encore y aller et ne pas avoir trop de difficultés. Beaucoup d’équipes ont d’ailleurs trouvé des moyens d’utiliser leur prix du Mans (award, invitation donnée suite aux résultats en IMSA) en travaillant avec des équipes qui sont déjà là-bas. J’ai parlé à Bobby (Oergel, directeur de l’équipe PR1/Mathiasen, ndlr) cette semaine. Il a eu une grande et belle expérience à Spa en WEC. “