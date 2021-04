Aston Martin Racing passe la vitesse supérieure

Avec six Aston Martin Vantage GT4 engagées en Championnat de France FFSA GT cette saison, la GT4 britannique séduit de plus en plus d’équipes. AGS Events avait ouvert le bal en 2019, Mirage Racing et JSB Compétition se rajoutent à la liste cette année.

En peu temps, Aston Martin Racing a su séduire de nouveaux clients tout en conservant les anciens. Il y a trois ans, une quinzaine d’Aston Martin Vantage GT3 et GT4 roulaient à travers le monde. Depuis l’arrivée du nouveau modèle conjuguée à la présence de Ben Bourdaire à la tête de la compétition-client chez AMR, on trouve environ 50 GT4 et 12 GT3 sur les circuits. Un sacré pas en avant pour le constructeur britannique qui peut mettre la France comme un marché important.

“Il est possible de voir plus d’Aston Martin Vantage GT4 en France la saison prochaine”, a déclaré Ben Bourdaire à Endurance-Info. “La voiture est performante pour les Silver et l’un de ses gros points positifs est sa facilité pour les Am.”

Pour pallier à cet afflux de clients, Aston Martin Racing déplace un camion de pièces sur les circuits avec en prime le service d’ingénierie qui va avec. Pour une question pratique, le camion reste en France entre les différents meetings et plus précisément à Clermont-Ferrand chez APR.

En plus de la France, cinq Aston Martin Vantage GT4 sont assurées en GT4 European Series. Une équipe allemande et une française doivent venir grossir les rangs cette saison.

Si le GT4 se porte bien chez Aston Martin Racing, la partie GT3 reste importante avec comme ambition d’avoir une Aston Martin Vantage GT3 en Pro au moins aux Total 24 Heures de Spa. Garage 59 est déjà inscrit avec une auto en Silver et une en Pro-Am. Une Vantage GT3 va faire ses débuts dans un championnat chinois.

Si Aston Martin Racing reste en dehors de la classe GTE-Pro cette année en WEC et aux 24 Heures du Mans, il n’est pas exclu de revoir une Vantage en GTE-Pro la saison prochaine.

Le dossier GT2 pourrait bien revenir sur le devant de la scène sachant que le produit ne sera pas entièrement dédié à la compétition s’il voit le jour. Un modèle routier pourrait découler de la version circuit. Le développement se ferait alors en collaboration avec Aston Martin Lagonda. A ce jour, aucune décision n’a été prise.

Aston Martin souhaite également développer les activités track-days à travers le monde via en grande partie la GT8R. C’est déjà le cas aux Etats-Unis et l’objectif est de faire la même chose en Europe.