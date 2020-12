Aston Martin Racing met fin à son programme officiel !

Présent en FIA WEC dans la catégorie reine du GT depuis les débuts du championnat en 2012, Aston Martin Racing change d’orientation stratégique à partir de 2021. Le constructeur se concentrera sur le soutien des clients. Alors que la marque britannique est sur le point de revenir en Formule 1 la saison prochaine pour la première fois depuis 1960, Aston Martin va renforcer sa présence en GT3 via l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, GT World Challenge Europe Powered by AWS, SUPER GT, IMSA WeatherTech SportsCar Championship et quelques autres séries majeures.

Ce changement de stratégie sur le programme intervient alors qu’un nouvel accord révisé avec Prodrive vient d’être conclu pour que la structure basée à Banbury continue de fabriquer et distribuer exclusivement la génération actuelle de GT dans le cadre d’un accord pluriannuel avec Aston Martin Racing.

« Cette année a été une année de succès sans précédent pour la Vantage en sport automobile mondial », a déclaré David King, président d’Aston Martin Racing. « A tous les niveaux, de la GTE à la GT3 en passant par la GT4, nous avons connu un succès significatif remportant 26 titres à travers le monde. Mais il y a plus à faire et il y a plus à venir de la Vantage, c’est pourquoi nous avons conclu que le moment est venu pour nous de transférer le poids du soutien de l’usine à nos partenaires alors que nous poursuivons le succès dans les plus importants événements en GT. »

La saison 2020 a été riche en succès avec des victoires aux 24 Heures du Mans en GTE-Pro et GTE-Am, le titre WEC en GTE-Pro. Vingt-six titres sont venus récompenser les équipes roulant en Aston Martin.

« La Vantage a prouvé qu’elle avait un pedigree de championne du monde en 2020, et sans variante GTE, elle a remporté une course de 24 heures », a confié Tobias Moers, patron d’Aston Martin Lagonda. « Désormais, avec la Vantage GT3, nous souhaitons donner à nos partenaires et clients la meilleure opportunité possible de se battre pour la victoire contre nos rivaux les plus proches dans les défis d’endurance les plus difficiles que la course GT a à offrir. »

L’arrêt du programme officiel ne met pas un terme à la présence de Vantage GTE sur la scène mondiale puisque quelques autos sont attendues en GTE-Am la saison prochaine. En sept saisons de WEC, Aston Martin a remporté 47 victoires de classe et 103 podiums, 9 championnats et 4 victoires au Mans.