Aston Martin Racing étend ses activités en Asie

Aston Martin a choisi Motorsports Services AMR Asia Limited (MSAA) pour devenir son distributeur exclusif des différents modèles Vantage de course : GT4, GT3, GT8R. La structure apportera un soutien technique pour la Chine, Hong Kong, Macao, Taiwan et la région de l’Asie du Sud-Est.

Trois partenaires clés sont à la tête MSSA, dont Weiron Tan, pilote bien connu en Asie, et Ron Reichert, team manager reconnu en Asie. Les principaux objectifs de développement sont l’Asian Le Mans Series, le Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS et le China GT. Cinq Aston Martin Vantage GT3 viennent de disputer l’Asian Le Mans Series.

La structure est basée en Malaisie à Sepang avant l’ouverture d’une deuxième base en Chine à Zhuhai pour desservir le marché chinois, évitant ainsi tout problème d’approvisionnement lié à la pandémie.

Le team ZWEI, connu jusqu’à maintenant sous le nom de BSEM Racing, par ailleurs champion China GT 2018, est la première équipe à travailler avec MSAA en Chine. ZWEI fera rouler des Aston Martin Vantage GT4 sous le statut de ‘Race Partner’. L’objectif reste le championnat China GT.

« Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat entre Aston Martin Racing et MSAA pour devenir les représentants et le distributeur officiels pour l’Asie », a déclaré Weiron Tan, patron de MSAA. « Ce fut une année difficile pour l’industrie du sport automobile, en particulier dans la région asiatique, en raison de l’impact de la pandémie du COVID-19. Néanmoins, nous sommes certains que le calendrier de cette annonce et l’infrastructure que nous mettons en place nous permettront de rendre hommage à Aston Martin et d’étendre l’empreinte de la course AMR GT dans toute la région, en fournissant un service et un support de qualité à nos précieux clients. »

La mise en place de MSAA comme distributeur en Asie du Sud-Est est la dernière étape de la stratégie d’Aston Martin Racing visant à étendre et à soutenir son réseau mondial d’équipes partenaires. MSAA devient le troisième hub régional à fournir un support local et une assistance technique.

CSJ Motorsports, dirigé par Cy et Susan Jary, continue son travail sur le marché nord-américain depuis son siège de San Antonio (Texas). GB Motorsport, distributeur officiel en Nouvelle-Zélande et Australie, va déménager dans de nouvelles installations près du circuit de Hampton Downs. La structure a déjà vendu trois Aston Martin Vantage GT8R dans la région.