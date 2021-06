Aston Martin, Ferrari ou Porsche pour Herberth Motorsport ?

A ce jour, Herberth Motorsport figure sur la liste des engagés des 24 Heures du Mans en GTE-Am avec une Ferrari 488 GTE, ce qui tranche avec l’habitude de voir l’écurie des frères Renauer en Porsche. Herberth Motorsport doit sa sélection au Mans à la couronne GT décrochée l’hiver dernier en Asian Le Mans Series.

Il n’est pas exclu de voir le team allemand avec une autre marque que Ferrari, comme l’a expliqué Alfred Renauer à nos confrères de GT-Eins : « Initialement, nous n’avions pas de châssis Porsche, c’est pourquoi la première option était de faire rouler une Ferrari. Ce serait certainement l’option la moins chère si vous considérez la complexité technique. Dans le même temps, nous avons discuté avec un client intéressé par Le Mans, mais qui ne veut absolument pas courir sur une Ferrari. » Herberth Motorsport a fait le suivi technique de HB Racing qui faisait rouler une 488 GT3 en ADAC GT Masters.

Herberth Motorsport s’est donc mis en quête de trouver d’autres pilotes pour rouler sur la Ferrari, tout en mettant en place un plan B : « Nous avons découvert qu’il existait un châssis Porsche opérationnel en Asie. Cependant, cela impliquerait un effort supplémentaire de négociation financière et technique. Dans le même temps, nous avons demandé à l’ACO s’il était encore possible de changer de constructeur. Par conséquent, la balle est dans le camp de l’ACO et nous attendons leur réponse. Nous travaillons aussi sur un autre plan qui serait une Aston Martin. Nous regardons dans toutes les directions et voir quelles options nous sommes autorisés à utiliser. »

Concernant les pilotes, rien n’est confirmé pour le moment. Selon Alfred Renauer, Tim Müller, Bobby Gonzalez et Jürgen Häring, qui ont disputé les 12 Heures de Hockenheim sur une Ferrari 488 GT3 alignée par Herberth Motorsport ne rouleront pas au Mans, tout comme Alfred Renauer lui-même qui était présent lui aussi à Hockenheim.