apr fait dans la continuité cette saison en alignant deux Toyota GR Sport Prius PHV dans la catégorie GT300 du SUPER GT.

Si les équipages restent identiques à 2020, la livrée de la Toyota #31 évolue. Koki Saga et Yuhki Nakayama se partageront le volant de la #31 qui vire au bleu. On retrouvera toujours Hiroaki Nagai et Manabu Orido.

La mieux classée des deux Toyota, celle de Saga/Nakayama, a terminé la saison 2020 au 17e rang.