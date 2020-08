ANS Motorsport tient à diversifier ses activités

Le 14 juillet 2018, Nicolas Schatz débutait en Championnat de France FFSA GT sur une Ginetta G55 GT4 de sa propre équipe. Arrivé sur la pointe de pied au sein d’un peloton bien fourni, le maître incontesté de la course de côte a ni plus ni moins remporté la première course en compagnie d’Alain Gaunot.

Deux ans plus tard, Schatz-Lestienne Racing est devenu ANS Motorsport (ANS pour Activités Nicolas Schatz) et Nicolas Schatz occupe maintenant la fonction de patron d’équipe. La Ginetta G55 GT4 est toujours de la partie, à nouveau avec Sylvain Caroff et Erwan Bastard. Le tandem, déjà associé en 2019 (4e du championnat), a le potentiel pour jouer la couronne Am. La première des trois courses de Nogaro s’est soldée par une 2e place de la classe Am.

“Nous étions partis sur un schéma de deux ans”, a déclaré Nicolas Schatz à Endurance-Info. “L’équipage est au rendez-vous pour faire la course en tête sachant que les deux pilotes sont arrivés en GT4 sans trop d’expérience.”

ANS Motorsport avait l’ambition de remplacer la Ginetta G55 GT4 par une Mercedes-AMG GT4 mais le projet n’a pas pu se concrétiser. “La situation actuelle fait que nous sommes devenus trop fragiles financièrement”, précise le patron d’équipe. “En plus du GT4, l’équipe est présente en CN et maintenant LMP3. Pour couronner le tout, nous allons changé de local sous peu.”

L’équipe basée à Mâcon fait rouler Jonathan Brossard sur la Ligier JS P320 avec l’objectif de débuter en compétition l’année prochaine en Ultimate Cup Series en guise d’apéritif avant de viser plus haut.

Pour la partie pilotage, Nicolas Schatz va rouler à l’occasion en CN et LMP3 en essais. ANS Motorsport reste impliqué en course de côte avec Norma.

L’autre changement durant l’intersaison a été le changement de nom : “J’ai lancé une structure de coaching et j’ai voulu ôter l’étiquette Nicolas Schatz. C’est une équipe, pas seulement un pilote. ANS Motorsport est une vraie équipe de course qui a une quinzaine d’autos à l’atelier. Nous sommes quatre personnes à plein temps et l’idée est clairement de se développer sur différents axes. Les équipes ayant un programme unique se font rares sachant que nous voulons faire dans le qualitatif.” ANS Motorsport a toujours dans son garage une seconde Ginetta G55 GT4 prête à rouler.