Après avoir confirmé l’engagement d’une première voiture en Michelin le Mans Cup, RACING SPIRIT OF LEMAN (ancienne structure d’exploitation de COOL Racing) travaille actuellement sur l’engagement d’une deuxième LMP3 en MICHELIN LE MANS CUP mais également d’une Ligier JS2 R en LIGIER EUROPEAN LE MANS SERIES et recherche actuellement pilotes bronze et silver avec apport de budget.

Contact : racing@spiritofleman.com