Alpine : le podium à Spa, le damier sur la Nordschleife

Tout le monde attendait beaucoup de cette première confrontation entre Toyota et Alpine dans la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Avant l’arrivée de Glickenhaus, ils ne sont que deux à se battre pour la victoire. A l’arrivée, l’Alpine A480 s’est classée 2e des 6H de Spa entre les deux Toyota.

En arrivant dans les Ardennes belges, Alpine Endurance Team ne savait pas trop à quoi s’attendre. Le Prologue ne permettait guère de rassurer les troupes de Philippe Sinault en dépit des 190 tours bouclés, soit 1330 km sur deux journées de roulage. L’Alpine A480 de Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrao voyait toujours au moins une LMP2 devant elle. Le chrono de 2:05.230 en guise de meilleur temps des deux jours le lundi après-midi laissait le trio de la #36 derrière la concurrence.

La séance qualificative ne permettait pas à l’Alpine A480 de faire jeu égal avec la concurrence, la faute à un pépin de capteur. “Cette semaine a été longue et intense, mais nous avons appris énormément de choses”, explique Philippe Sinault, team principal. “Nous avons rencontré un petit souci en qualifications avec un capteur nous envoyant de mauvaises informations sur la puissance, mais nous avons bien rebondi en course.”

En course, l’Alpine A480 a enchaîné les tours sans rencontrer le moindre problème technique, mais battre les Toyota à la régulière s’est avéré compliqué, voire impossible.

“Nous avons eu la satisfaction de pouvoir batailler avec les Toyota même si les stratégies diffèrent bien évidemment en raison des différences de technologies”, souligne Philippe Sinault. “Nous avions bien anticipé le fait qu’ils feraient plus de tours par relais que nous, mais nous avons réduit cet écart en nous montrant très réactifs lors de la première neutralisation. Nous avons également affiché un excellent rythme et connu quelques faits de course comme cela peut toujours arriver sur une épreuve de six heures.”

La seule petite alerte a été un léger contact dans le Raidillon avec un autre prototype qui a occasionné une crevaison lente.

“Avant la course, j’aurais signé pour un tel résultat”, a confié Philippe Sinault à Endurance-Info à l’arrivée de la course. “Nous ne sommes pas loin de la course parfaite. André a été prudent lors des premiers tours avant de hausser le rythme. Sur un tour, nous sommes là. En revanche, battre Toyota à la régulière est compliqué car ils font plus de tours que nous avant de ravitailler.”

Alpine Endurance Team compte maintenant sur un coup de pouce du législateur avant les 8H de Portimao à la mi-juin.

L’Alpine voit l’arrivée sur la Nordschleife…

Alors que l’Alpine A480 était en piste à Spa-Francorchamps, l’Alpine A110 GT4 alignée par Waldow Performance disputait le troisième rendez-vous de la Nürburgring Endurance Series sur la Nordschleife. La #110 pilotée par Max Lamesch, Andreas Patzelt et Janis Waldow a pris la 7e place de la catégorie SP10.

Photo : FB Waldow Performance

Le début de course a été compliqué pour l’Alpine, impliquée bien malgré elle dans un accident peu après le départ. Le temps de réparer, plusieurs positions ont été perdues. Une crevaison a ensuite ralenti la remontée de l’A110 qui a vu le damier pour la première fois de la saison.

Le prochain rendez-vous de l’Alpine sur la Nordschleife se tiendra le 26 juin prochain.