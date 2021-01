Alpine et Lotus en direction du LMDh ?

Le futur d’Alpine passera par l’électrique, ce qui ne va pas spécialement ravir les inconditionnels du sport automobile thermique. Le Groupe Renault, dont fait partie Alpine, a signé un protocole d’accord pour l’étude d’un certain nombre de domaines de coopération, dont le développement conjoint d’une voiture de sport électrique qui remplacera l’actuelle A110.

Les équipes Alpine et Lotus mèneront une étude de faisabilité complète pour l’ingénierie, la conception et le développement d’une voiture de sport électrique en tirant partie des ressources, de l’expertise et des installations des deux entités présentes en France et au Royaume-Uni.

Alpine et Lotus exploreront en parallèle le développement d’une offre de services conjointe combinant leur expertise en ingénierie. Le panel de la collaboration est large : Formule 1, Formula E et Endurance. Doit-on y voir là une possibilité d’un programme LMDh à moyen terme ? C’est ce que tout le monde souhaite.

« La signature de ce protocole d’accord avec Lotus montre l’approche allégée et intelligente que nous mettons en œuvre dans le cadre de la nouvelle stratégie de marque Alpine », a déclaré Laurent Rossi, patron d’Alpine. « Les deux marques ont un héritage incroyable et nous sommes très heureux de commencer ce travail ensemble, de trouver des solutions d’ingénierie sur mesure au développement d’une voiture de sport électrique de nouvelle génération. Cette collaboration, ainsi que notre transformation, marquent le début d’une nouvelle ère dans laquelle nous porterons le nom et la gamme Alpine vers le futur. Nous mettons la F1 au cœur de notre activité, en tirant parti de notre expertise interne et de nos meilleurs partenaires tels que Lotus pour injecter à nos voitures des performances, une technologie et une motorisation de pointe. »

Phil Popham, patron de Lotus, se réjouit de cette collaboration : « L’annonce d’aujourd’hui est la première étape de ce qui devrait être une collaboration extrêmement enrichissante entre nos marques emblématiques. Nous sommes fiers de collaborer avec le Groupe Renault dans le cadre de cette collaboration en partageant l’expertise et les capacités techniques de Lotus et en tirant parti de notre longue expérience de collaborations fructueuses. Nos entreprises ont beaucoup en commun, d’un pedigree innovant dans le domaine de la légèreté, aux voitures de sport gagnantes de championnats qui fonctionnent autant sur la route que dans l’arène du sport automobile. C’est un choix bien naturel à bien des égards et le co-développement d’une voiture de sport électrique est extrêmement excitant pour nos entreprises. »