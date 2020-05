Alpine Dieppe ne ferme pas

Il y a une semaine, la fermeture de l’usine Alpine de Dieppe a été évoquée dans les médias. Avec ses 385 employés, Alpine Dieppe fait partie des acteurs majeurs de la Seine-Maritime.

Les fermetures annoncées par Renault ne concernent pas Alpine Dieppe, comme l’a précisé Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime, dans un communiqué de presse : « Aujourd’hui, ce que nous pouvons dire est que la présidence de Renault n’annoncera pas la fermeture du site. J’ai eu des échanges avec Jean-Dominique Senard, le président de Renault et le ministre de l’économie Bruno Le Maire ces dernières 48 heures et depuis 10 jours j’ai multiplié les interventions au plus haut sommet de l’Etat et à l’Assemblée nationale : l’usine de Dieppe va poursuivre son activité, le modèle A110 a encore des commandes. Le patron de Renault s’est engagé à ce que nous puissions organiser une table ronde à partir de la rentrée pour discuter de l’après. »

Renault a annoncé la suppression de 15 000 emplois dans le monde, dont 4600 en France. Le député de Seine-Maritime a confié ce matin qu’il espérait au minimum un sursis de deux à trois ans pour Alpine Dieppe.