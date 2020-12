Alessandro Mariani (J.A.S Motorsport) attend plus de Honda NSX GT3 en 2021

Si la Honda NSX GT3 est prisée en Asie et aux Etats-Unis, c’est un peu plus compliqué en Europe. Pourtant, la GT3 est fiable et compétitive, aussi bien en sprint qu’en endurance. Team Honda Racing tentera de se faire une place au soleil dans quelques semaines à Kyalami à l’occasion de la finale Intercontinental GT Challenge. Les choses vont s’arranger pour Honda en 2021 avec une paire de NSX GT3 Evo attendue en Italian avec Nova Race. De quoi réjouir Alessandro Mariani, patron de J.A.S Motorsport, la structure italienne qui gère le développement de la NSX.

« Je suis très content de voir deux Honda NSX GT3 en Italian GT », a déclaré Alessandro Mariani à Endurance-Info. « C’était notre objectif. La NSX GT3 Evo n’existe que depuis deux ans, mais elle a déjà remporté huit titres majeurs en 2019 et sept cette année. Les performances de la Honda ne font aucun doute. Il suffit de voir ce qu’elle a réalisé en Amérique du Nord pour s’en convaincre. Nous avons eu plus d’intérêt de la part de clients potentiels ces deux derniers mois en Europe pour 2021. Depuis le lancement de la voiture, jamais elle n’avait suscité autant d’intérêt, ce qui est très encourageant pour la suite. »

Nova Race fera rouler deux Honda NSX GT3 en Italian GT en 2021

Il faut donc s’attendre à voir plus de Honda NSX GT3 en Europe la saison prochaine. En trois participations aux Total 24 Heures de Spa, la Honda NSX GT3 a vu l’arrivée à chaque fois, dont deux fois dans le top 10. « Nous espérons avoir plus d’autos en 2021 », souligne Mariani. « Nous travaillons dur pour cela. »

Meyer Shank Racing en IMSA

En passionné de sport auto qu’il est, Alessandro Mariani verrait d’un bon œil l’arrivée des GT3 aux 24 Heures du Mans : « J’aime cette idée. Selon moi, les GT3 seraient idéales pour disputer cette course légendaire. »

Pour ce qui est de l’après NSX GT3 Evo, il faut voir ce que HPD décidera, mais une chose est sûre, la carrière de la Honda NSX GT3 n’est pas terminée.