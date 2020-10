ADAC GT Masters : Team WRT retire ses deux Audi du Red Bull Ring

Team WRT a décidé de retirer ses deux Audi R8 LMS GT3 de la manche ADAC GT Masters qui se tient ce week-end sur le Red Bull Ring. Trois membres de l’équipe ont été déclarés positifs au Covid-19. Le team belge teste tout son personnel avant chaque épreuve par mesure de précaution.

Les trois personnes concernées sont asymptomatiques et ont été isolées conformément à la réglementation en vigueur en Autriche et aux protocoles internes de l’équipe. Le reste du personnel a été testé négatif.

Par mesure de précaution, Team WRT a décidé de retirer de l’épreuve et de faire rentrer son équipe en Belgique. « Nous sommes confrontés à une situation dont nous savons tous qu’elle pourrait survenir dans le contexte actuel, et nous avons immédiatement activé les protocoles stricts que l’équipe a mis en place pour une telle circonstance », a déclaré Vincent Vosse, patron de l’équipe. « Précaution maximale et transparence totale sont nos lignes directrices. C’est pourquoi nous avons décidé de nous retirer de la manche du Red Bull Ring, d’en informer l’ADAC GT Masters et les autorités locales, avec lesquelles nous coopérons pleinement pour assurer une sécurité maximale pour tous. »

Team WRT fait rouler deux Audi R8 LMS GT3 en ADAC GT Masters, une pour Mirko Bortolotti et Rolf Ineichen, l’autre pour Dries Vanthoor et Charles Weerts.