ADAC GT Masters : Perera/Costa associés chez Grasser Racing Team

Grasser Racing fera confiance à un sacré tandem cette saison en ADAC GT Masters. Le team autrichien de Gottfried Grasser pourra compter sur Franck Perera et Albert Costa pour jouer les premiers rôles sur une Lamborghini Huracan GT3.

“Je suis vraiment content d’être de retour dans en ADAC GT Masters, l’un des championnats GT les plus relevés au monde”, a déclaré Franck Perera. “J’ai la chance de disputer ma troisième saison avec l’équipe Grasser Racing, l’une des équipes Lamborghini les plus en pointe. Et bien sûr, avec un coéquipier aussi sympa et fort qu’Albert Costa, je crois que nous avons tous les ingrédients pour faire une excellente année. Je remercie encore Lamborghini Squadra Corse, GRT, Orange1 et Bio Circle. J’ai vraiment hâte d’être de retour dans cette beauté Huracán GT3 Evo! “⠀

Pour Albert Costa, ce sera un nouveau challenge : “Je suis très heureux de rejoindre GRT en ADAC GT Masters. L’ADAC est l’un des championnats les plus importants au monde, donc ce sera très agréable pour moi de rejoindre cette équipe car le niveau est très élevé. Être chez Grasser Racing Team est incroyable, cela signifie pour moi que je vais beaucoup apprendre. GRT est une équipe qui a beaucoup d’expérience et un grand passé en termes de résultats. c’est une équipe de tout premier plan et j’ai un super coéquipier à mes côtés, alors que puis-je demander de plus ? C’est un rêve devenu réalité que de rouler sur cette voiture verte avec Lamborghini. Je suis sûr que nous allons faire un excellent travail!“

Franck Perera et Albert Costa auront un autre programme avec le GT World Challenge Europe Powered by AWS chez Emil Frey Racing. Le Français est aussi attendu en British GT.