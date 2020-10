ADAC GT Masters Lausitzring : Haase/Hofer (Audi) vainqueurs de la course 1

Le suspense a duré jusqu’au bout sur le Lausitzring, les six premiers étant groupés en 5 secondes alors que l’écart entre le vainqueur et le deuxième est de ….15 centièmes de seconde !!

La course s’est déroulée sur une piste détrempée et a vu la victoire de l’Audi R8 LMS GT3 Montaplat by Land Motorsport #28 de Max Hofer et Christopher Haas, qui ont donc devancé sur le fil Indy Dontje et Maximilian Götz (Mercedes-AMG GT3 Mann Filter Team-HTP Winward #47), la Porsche 911 GT3 R Precote Herberth Motorsport #99 de Robert Renauer et Klaus Bachler complétant le podium, à un peu plus d’une seconde seulement des vainqueurs.

ADAC GT Masters – 11 + 12. Lauf Lausitzring II 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #99 Porsche 911 GT3 R, Precote Herberth Motorsport: Robert Renauer, Klaus Bachler

Robert Renauer était parti en pole position et il conservait la première place durant son relais avant de passer le volant à Bachler. Il était suivi de Indy Dontje, l’Audi et la Mercedes ayant creusé un petit trou sur leurs poursuivants.

Renauer et Dontje avaient choisi de s’arrêter tôt, au contraire de l’Audi #28 et de la Porsche Precote Herberth Motorsport #7. La stratégie était la bonne car l’Audi et la Porsche étaient en tête après tous les pitstops, suivis de Klaus Bachler et de la Mercedes #47 de Götz.

ADAC GT Masters – 11 + 12. Lauf Lausitzring II 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #47 Mercedes-AMG GT3, HTP-Winward Motorsport: Indy Dontje, Maximilian Götz

Götz attaquait et passait successivement Bachler et Asch. Un dernier safety car resserrait totalement les positions et la course allait se conclure par un véritable sprint de trois tours . Götz fait le forcing jusqu’au bout mais Christopher Haase tint bon et remportait la victoire, la première de la saison pour Haase et Hofer.

ADAC GT Masters – 11 + 12. Lauf Lausitzring II 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #28 Audi R8 LMS GT3, Montaplast by Land-Motorsport: Max Hofer, Christopher Haase

Asch franchissait la ligne en troisième position mais il était pénalisé de 30 secondes pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes, la troisième place revenant donc à ses coéquipiers Renauer et Bachler.

ADAC GT Masters – 11 + 12. Lauf Lausitzring II 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #99 Porsche 911 GT3 R, Precote Herberth Motorsport: Robert Renauer, Klaus Bachler

Le résultat de la course est ici

ADAC GT Masters – 11 + 12. Lauf Lausitzring II 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #31 Audi R8 LMS GT3, Rutronik Racing: Patric Niederhauser, Kelvin van der Linde

Renauer réduit l’écart par rapport par rapport aux leaders du classement pilotes Kelvin van der Linde/Patric Niederhauser (Audi R8 LMS GT3 Rutronik Racing #31), cinquièmes de cette course. Renauer n’a plus que 15 points de retard alors les seconds du classement Christian Engelhart/Michael Ammermüller (Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92), sixièmes aujourd’hui, ne sont qu’à deux petits points de la première place.