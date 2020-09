ADAC GT Masters, Hockenheim : Porsche et Audi se partagent les victoires

Porsche et Audi se sont partagés les victoires le week-end dernier sur le Hockenheimring. Samedi, la Porsche 911 GT3-R/SSR Performance #92 de Christian Engelhart et Michael Ammermüller se sont imposés de justesse mais Patric Niederhauser et Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS GT3 Rutronik-Racing #31) ont égalisé dimanche, Audi réalisant même le triplé dans cette course.

Course 1

Dennis Marschall (Audi R8 LMS GT3 Rutronik-Racing #8) avait réalisé la pole position en 1.38.203, sur une piste sèche mais sous une température assez fraîche. Il précédait deux Porsche 911 GT3 R, celle de Christian Engelhart et celle de Robert Renauer (Precote Herberth Motorsport #99).

Marschall conservait le bénéfice de sa pole au départ, devant Engelhart. Le safety car entrait en action, neutralisation nécessitée par un panneau publicitaire qui s’était détaché. Au restart, Engelhart attaquait victorieusement Marschall et conservait le leadership jusqu’au changement de pilote. Ammermüller le relayait et contrôlait la situation. Si l’écart sur l’Audi de Niederhauser/Van der Linde était de moins deux secondes sous le drapeau à damier, la Porsche n’avait jamais été inquiétée. Engelhart et Ammermmüler, grâce à cette victoire, s’installaient en tête du classement pilotes.

Partie neuvième sur la grille, la Lamborghini Huracan GT3E GRT Grasser Racing Team #82 de Tim Zimmermann et Steijn Schothorst a taillé sa route méthodiquement dans le peloton pour finalement prendre la troisième place, à moins de neuf secondes de la Porsche victorieuse. La Porsche de Dennis Marschall et Carrie Schreiner a perdu de nombreuses places au fil de la course pour se contenter de la dixième place.

Le classement est ici

Course 2

Toujours sur une piste sèche et sous une température de moins de 15°C, Steijn Schothorst a fait la pole, en 1.38.193, un peu plus vite donc que Marschall la veille, et il a devancé de plus de deux dixièmes de seconde Mirko Bortolotti (Audi WRT #30) et de plus de trois dixièmes Maximilian Götz (Mercedes-AMG GT3 Mann-Filter Team HTP-Winward #47).

En course, Schothorst ne restait pas au commandement très longtemps, car dès le premier tour, il chutait en cinquième position. Kelvin van der Linde avait pris un départ de feu depuis sa sixième position sur la grille de départ, tant et si bien qu’à l’issue du premier tour, il était déjà en tête ! Troisième dès la Parabolique, il avait dépassé successivement Bortolotti et Schothorst, avant que celui-ci ne chute dans le classement. Christopher Haase (Audi R8 LMS Montaplast by Land Motorsport #28, parti en deuxième ligne, faisait une belle remontée également et prenait la deuxième place devant Bortolotti.

Van der Linde creusait l’écart sur ses rivaux avant de céder le volant à Patric Niederhauser qui n’était pas inquiété sur l’arrivée, l’emportant avec cinq secondes d’avance sur les Audi de Haase/Max Hofer et de Bortolotti/Rolf Ineichen.

Le classement est là

Van der Linde/Niederhauser prennent la tête du classement pilotes avec 88 points contre 84 à Engelhart/Ammermüller et 81 à Luca Stolz/Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 Tocksport WRT #22).