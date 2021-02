Abu Dhabi, Course 1 : Jota ouvre son compteur

Après Dubai, on attendait G-Drive Racing pour la gagne à Abu Dhabi, mais c’est finalement l’Oreca 07/Jota de Tom Blomqvist et Sean Gelael qui remporte la première des deux courses Asian Le Mans Series à Abu Dhabi. Nielsen Racing s’offre le doublé en LMP3 et GPX Racing rafle la mise en GT.

On dit souvent que le travail paie. Après la grosse sortie de piste de Tom Blomqvist en essais libres, on pouvait craindre quant à la suite du meeting pour l’Oreca 07/Jota. L’équipe britannique n’a pas ménagé ses efforts pour reconstruire la LMP2. La victoire décrochée à Abu Dhabi est la récompense du travail fourni. Sean Gelael et Tom Blomqvist ouvrent le compteur de Jota à l’issue des 114 tours de course. Yifei Ye, Ferdinand Habsburg et René Binder terminent à un tour, une minute devant la voiture sœur de Franco Colapinto, Rui Pinto de Andrade et John Falb.

Phoenix Racing, Racing Team India et Era Motorsport suivent au classement.

Si United Autosports a été impérial à Dubai lors des deux premiers rendez-vous en LMP3, la course 1 d’Abu Dhabi a été plus compliquée pour l’écurie anglo-américaine. Dès le départ, Ian Loggie s’est retrouvé arrêté devant les stands sur la Ligier JS P320 #2 et, dans la foulée, Rory Penttinen a connu la même mésaventure sur la #23. Clap de fin pour la Ligier #23 qui avait dominé de a tête et des épaules les deux courses de Dubai.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c’est Nielsen Racing qui s’offre le doublé ce vendredi. Colin Noble et Tony Wells imposent la Ligier JS P320 #9 devant la voiture sœur de Rodrigo Sales et Matt Bell. United Autosports doit se contenter de la 3e place grâce à la #3 de James McGuire, Andrew Bentley et Duncan Tappy, pourtant reléguée en fond de classement après une heure.

La Ligier JS P320/RLR MSport de Bashar Mardini, Malthe Jakobsen et Maxwell Hanratty doit se contenter de la 4e place après une pénalité pour un contact avec la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport #35. Il faut noter la très belle prestation du jeune Malthe Jakobsen, une nouvelle fois très bon. DKR Engineering place sa Duqueine D08 au 5e rang. Jean Glorieux a perdu du temps après une petite sortie.

La Ginetta G61-LT-P3/ARC Brastislava a pris la 6e place de la catégorie. Après un beau début de course, la Ligier JS P320/CD Sport a abandonné.

A Dubai, on a beaucoup entendu que les Porsche 911 GT3 R étaient au-dessus du lot, mais avec 35 kg de plus qu’en course 1, on ne peut pas dire que les GT allemandes étaient avantagées face à la concurrence à Abu Dhabi lors de la course. GPX Racing doit sa victoire à une stratégie parfaite et à une course rondement menée par les pilotes. Julien Andlauer, Axcil Jefferies et Alain Ferté doivent leur victoire à leur travail et à celui de l’équipe. Cela fait 25 points de plus dans l’optique du titre.

On a même un doublé Porsche avec la deuxième place de la 911 GT3 R/Precote Herberth Motorsport de Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer, eux aussi auteurs d’une course solide.

Partie de la pole, la Mercedes-AMG GT3/HubAuto Racing a perdu pied avec la tête à l’issue de la première heure de course, mais Marcos Gomes et Raffaele Marciello ont parfaitement relayé Liam Talbot pour terminer sur la dernière marche du podium, mais le trio a écopé d’une pénalité de 30 secondes pour abus des limites de la piste.

On attendait les Ferrari 488 GT3 à Abu Dhabi, mais cette course 1 n’a pas permis de faire mieux qu’une 3e place pour Nicklas Nielsen, Johnny Laursen et Alessio Rovera pour le compte de Formula Racing. Le trio a terminé devant une autre Ferrari, celle de Rinaldi Racing partagée par Davide Rigon, David Perel et Rino Mastronardi.

Les Aston Martin Vantage GT3 ont animé le début de course avec les deux autos de Garage 59 qui se sont montrées à leur avantage. Maxime Martin et Marvin Kirchhöfer ont mené la première heure avant de rétrograder. Martin/Hassse-Clot/West doivent se contenter de la 6e place devant l’Aston Martin/D’station Racing.

Un contact entre l’Aston Martin Vantage GT3/Oman Racing Team et la Ferrari 488 GT3/Kessel Racing #27 a occasionné la sortie d’un full course yellow.

Le classement est ici

La deuxième course se déroulera demain…