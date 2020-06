(Abonnés) Romain Dumas : “Tu gagnes Le Mans et tu te couches avant la nuit”

L'Audi R15 ne restera pas dans les annales et ce n'est pas Romain Dumas qui nous contredira. En 2009, l'Alésien (avec Timo Bernhard et Alexandre Premat) terminait au 17e rang sur une R15, soit le plus mauvais résultat d'une Audi en course au Mans.

2010 marquait les débuts de la R15+ et Romain Dumas partageait son baquet avec Timo Scheider (vous comprendrez plus loin pourquoi) et Mike Rockenfeller. Il y a 10 ans, le Français décrochait son 1er succès au Mans. De quoi faire la fête ? Pas vraiment puisque Romain était couché avant l'arrivée de la nuit et ce n'est que le lendemain qu'il réalisa l'exploit de la veille. Entretien...

2009, Audi est au fond du trou. Un an plus tard, c'est le triplé...

"Cette édition 2010 était incroyable. En 2009, l'Audi R15 était inconduisible et ...