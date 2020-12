9H Kyalami, Pré-Qualifs : la Honda prend le dessus

Avec seulement 12 GT3 au départ des 9 Heures de Kyalami, on pourrait penser que cette finale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli serait sans saveur mais avec dix autos sur douze dans la même seconde lors de la séance pré-qualificative laisse présager d’une belle course. La Honda NSX GT3/Team Honda Racing de Mario Farnbacher s’est montrée la plus rapide de la session en 1 :42.320.

Le coéquipier de Bertrand Baguette et Renger van der Zande a devancé les deux Bentley Continental GT3, la #7 de Jules Gounon (à 0.014s) devant la #8 d’Alex Buncombe (à 0.375s). La Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport suit au classement devant l’Audi R8 LMS/Audi Sport Team WRT #31.

Les chronos sont ici

Rendez-vous à 13h30 pour la séance qualificative…