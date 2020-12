9H Kyalami, essais privés 2 : GPX Racing en haut de la feuille des temps

Après Lechner Racing ce matin, c’est au tour de GPX Racing de se montrer aux 9 Heures de Kyalami, théâtre de la finale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Le meilleur chrono de la deuxième séance d’essais privés est revenu à la Porsche 911 GT3 R de Mathieu Jaminet, Patrick Pilet et Matt Campbell en 1 :42.697.

La Honda NSX GT3/Honda Team Motul de Bertrand Baguette, Mario Farnbacher et Renger van der Zande a une nouvelle fois brillé avec un 2e temps à 0.496s. On trouve ensuite l’Audi R8 LMS/WRT #31 et la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport #34. La Bentley Continental GT3/Bentley Team M-Sport #7 complète le top 5. Neuf des douze GT3 ont terminé dans la même seconde.

Les chronos sont ici