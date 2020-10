Walkenhorst Motorsport n’a pas fait le déplacement pour rien à Indy pour le deuxième rendez-vous de l’Intercontinental GT Challenge. Le team allemand a réalisé le doublé aux 8 Heures d’Indianapolis. La BMWM6 GT3 de Nick Catsburg, Connor De Phillippi et Augusto Farfus s’est imposée après 300 tours de course. La seconde BMW partagée par Nick Yelloly, Martin Tomczyk et David Pittard a terminé dans le même tour à 41s des vainqueurs.

En dépit d’un problème électrique, la Honda NSX GT3/Honda Racing de Mario Farnbacher, Renger van der Zande et Dane Cameron a pris la troisième place à 1 tour de la BMW victorieuse. L’Audi R8 LMS GT3/Audi Sport Team Hardpoint WRT de Mirko Bortolotti, Markus Winkelhock et Spencer Pumpelly n’a pu faire mieux qu’une 4e place. Une crevaison a ralenti la progression de l’Audi #31.

En terminant au cinquième rang, la Mercedes-AMG GT3/DXDT Racing de Colin Braun, Ben Keating et George Kurtz rafle la classe Pro-Am. Du côté de la Silver Cup, la victoire est revenue à la Porsche 911 GT3-R/Wright Motorsports de Jan Heylen, Max Root et Fred Poordad, sixième au général.

Photo : SRO

La Bentley Continental GT3/K-PAX Racing de Jordan Pepper, Maxime Soulet et Jules Gounon a connu un contact avec une GT4 qui a occasionné un problème de suspension. Le trio qui s’est imposé aux 12 Heures de Bathurst n’a pu faire mieux qu’une 17e place finale.

BMW a également raflé la catégorie GT4 grâce à la M4 GT4/Bimmerworld de Bill Auberlen, Chandler Hull et James Clay. On retrouve deux BMW sur le podium avec la deuxième place de ST Racing. La Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR/GMG Racing complète le podium.

Le classement de la course est ici