58 heures de course prévues à Dubai et Abu Dhabi en janvier et février 2021

Avec plusieurs courses attendues aux Emirats Arabes Unis en janvier et février 2021, les circuits Dubai Autodrome et Yas Marina risquent d’être très prisés par les équipes et les pilotes.

Si on s’en tient au planning actuel, les 12 Heures d’Abu Dhabi ouvriront la saison 2021 du 7 au 9 janvier, soit une semaine avant les 24 Heures de Dubai (14/16 janvier). Place ensuite aux 6 Heures d’Abu Dhabi, dans le cadre des meetings Creventic, les 22 et 23 janvier. L’Asian Le Mans Series prendra ensuite le relais à Yas Marina du 4 au 6 février puis du 18 au 20 février. Le tout fait un total de 58 heures de compétition.

La situation sanitaire actuelle est forcément scrutée de près chez Driving Force Events, Creventic et ACO, les différents promoteurs. Qu’en est-il actuellement pour se déplacer aux Emirats Arabes Unis ?

Depuis le 17 septembre dernier, les visiteurs qui arrivent directement à Abu Dhabi doivent faire un test de dépistage en arrivant, puis s’inscrire dans le système de quarantaine et recevoir un bracelet électronique qui doit être porté durant deux semaines, soit 14 jours. Un deuxième test PCR est obligatoire le 12e jour. Le bracelet électronique sera retiré le 14e jour si le résultat du deuxième test est négatif. Pour les voyageurs qui ont passé moins de 14 jours dans un autre émirat, il faut un test PCR en arrivant, puis s’inscrire dans le système de quarantaine et recevoir un bracelet électronique pour une période de 14 jours après déduction des jours passés dans l’autre émirat. Un deuxième test est à faire le 12e jour. Pas de quarantaine prévue pour ceux qui ont passé plus de 14 jours dans un autre émirat avant de rejoindre Abu Dhabi.

La situation est quelque peu différente en arrivant à Dubai. Il faut fournir un test négatif de moins de 96 heures à l’aéroport de départ.

La violation de la procédure de quarantaine est passible d’une amende de plus de 11 500 euros.

Les organisateurs travaillent en collaboration avec les autorités d’Abu Dhabi pour la mise en place de tests plus rapides. Creventic a déjà communiqué sur une possible bulle pour les concurrents présents à Yas Marina.

Trois scénarios ont été pris en compte par le promoteur néerlandais. Le scénario A permet la tenue des 24H de Dubai et 6H d’Abu Dhabi aux dates initiales. Si la quarantaine à Abu Dhabi demeure en place, la course de 6 heures serait alors organisée à Dubai le mardi 12 janvier, soit juste avant les 24 Heures de Dubai. Si les courses ne peuvent pas se dérouler (scénario C), les containers seront de retour en Europe entre le 4 et le 7 février.