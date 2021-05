41 voitures attendues aux 4 Heures du Red Bull Ring

La deuxième manche European Le Mans Series 2021 va se dérouler du 14 au 16 mai en Autriche. Il s’agit du retour du championnat au Red Bull Ring pour la première fois depuis 2018. Un beau plateau de 41 voitures sera sur la grille de départ le dimanche 16 mai à 11 heures.

En LMP2, après la victoire impressionnante d’Orlen Team WRT sur l’Oreca 07 #41 de Robert Kubica, Louis Deletraz et Yifei Ye à Barcelone, il y aura de la revanche dans l’air dans les Alpes styriennes. Seize LMP2 seront présentes dont sept dans la catégorie Pro/Am. On note un seul changement dans les équipages. Logan Sargeant remplacera Harry Tincknell chez Racing Team Turkey (Oreca 07 #34), le Britannique étant retenu par son programme IMSA à Mid-Ohio le même week-end.

Seize LMP3 sont attendues en Autriche. COOL Racing a remporté sa première victoire en ELMS dans cette catégorie à Barcelone sur la Ligier JS P320 #19 pilotée par Nicolas Maulini, Matt Bell et Niklas Kruetten. Là aussi, on note une seul changement : l’arrivée de Cem Bolukasi chez Eurointernational (Ligier JS P320 #11). Avec Salih Yoluc en LMP2, nous aurons donc deux pilote turcs au départ !

Comme en Espagne, on pourra compter sur neuf GTE sur cette 2e épreuve de l’année : six Ferrari, deux Porsche et une Aston Martin. Victorieuse de la première manche, la Ferrari 488 GTE #80 d’Iron Lynx n°80 tentera de doubler la mise grâce à Matteo Cressoni, Rino Mastronardi et Miguel Molina. Deux nouveaux pilotes débarquent, dans la même équipe et dans la même voiture : la Porsche 911 RSR-19 #77 de Proton Competition. Au côté du champion 2020, Christian Ried, on trouvera Cooper McNeil et Matt Campbell. Ils remplaceront respectivement Jaxon Evans et Gianmaria Bruni.

CLIQUEZ ICI pour découvrir la liste des engagés des 4 Heures du Red Bull Ring.