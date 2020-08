37 Funyo SP05 reprennent la direction des circuits en 2020

Communiqué de Presse :

Depuis la dernière course de la Sprint-Cup by Funyo à Estoril et la dernière épreuve d’Endurance au Mans en novembre 2019, les teams et pilotes Funyo attendaient avec impatience de reprendre la direction des circuits. Après 9 mois d’attente, ce sera chose faite dès les prochains week-ends d’août aussi bien dans le championnat de France FFSA des circuits à Nogaro qu’en Endurance CUP au sein du TTE au Vigeant.

L’attente a été longue entre les premiers roulages collectifs du 2 mars au Mans et ces premières courses de la saison. Funyo Racing a tenu à s’adapter rapidement à la nouvelle donne économique et règlementaire due au Covid 19.

Les deux calendriers Funyo Sprint et Endurance ont été réduits en concertation avec les pilotes à 5 épreuves, tous les meetings auront lieu sur le territoire français et répartis entre fin août et mi-novembre à raison de pratiquement une course par mois. Chaque meeting Sprint sera toujours composé de 4 courses, le championnat se jouera donc sur 20 épreuves, un record en 2020.

Funyo a décidé également de répondre favorablement aux demandes « à la course » des pilotes Funyo en 2020 pour cette saison pas tout à fait comme les autres.

Ainsi selon les meetings, le nombre de voitures variera de 24 à 37 en Sprint-Cup by Funyo et de 10 à 19 en Endurance Cup by Funyo qui débutera seulement sa 2ème saison d’existence.

Sprint–Cup by Funyo 2020 : qui succédera à Nicolas Canard ?

Nicolas Canard avait annoncé l’an dernier qu’il arrêtait la compétition fin 2019. Ils seront donc nombreux dans les principaux teams à vouloir lui succéder. En voici une première liste non-exhaustive.

HMC Racing, le team tenant du titre fort de 6 voitures engagées encore cette saison pourra compter sur son pilote de pointe Marc-Antoine DANNIELOU (lmp3) pour garder le titre du côté de Lohéac. Marc-Antoine connait bien la Funyo et a remporté le titre en 2011 et 2017 en F5. Frank LEFEVRE et Christian CAMBOULIVE qui ont terminé en 2019 sur le podium des gentlemen et le jeune Hugo CONDÉ (19 ans) seront des candidats sérieux aux podiums cette année, tout comme Olivier GAUCLÈRE et Jean Claude ROLLAND qui viseront des podiums en catégorie Gentlemen.

Bleu Mercure Racing, tenante du titre en 2018, revient à la charge avec 5 pilotes tous candidats à la victoire. Aurélien ROBINEAU, Champion 2018 sera accompagné d’un nouvel équipier en la personne de Gwenaël DELOMIER (GT4) qui a déjà remporté le titre Funyo F5 en 2016. Seront également présents au sein du Team de Jennifer MICHEL les inséparables et « rapides » Éric TESSIER et Patrick SEILLE tous deux au volant de nouvelles SP05 EVO. Le Manceau Oswald TRIBOULET un fidèle du team sera également en Sprint CUP.

Le team Atelier Vendée Performance AVP avec 3 voitures présentes sur la saison 2020 et deux pilotes expérimentés pourra compter sur Sosthène ROUSSEAU, le revenant Claude CHAUMOT et les jeunes Kevin BARTHES et David LITZISTORF.

Les Palois de PÔLE POSITION 81 qui ont remporté plusieurs victoires l’an dernier, repartent avec Stéphane CODET mais aussi Édouard HERY, le Champion 2019 en Gentlemen et les jeunes David CHICHE et Pierre-Alexis LACORTE déjà vu en 2019.

Retour du team SCIABBARRASI avec 3 voitures dont une pour Marcel SCIABBARRASI, une seconde pour son fils Sébastien et la dernière pour Serge MERESBIAN qui fera ses débuts en Sprint Cup.

Vice-Champion 2019 de la FUNYO F5, Benoît EVEILLARD pourra compter sur le très sérieux team BELT RACING que nous retrouverons également en Endurance FUNYO pour gravir quelques podiums et voir plus si affinité.

Le team RV COMPETITION de Romain VASSAL qui a beaucoup travaillé sur la préparation de ses FUNYO alignera de nouveau les frères VASSAL Christian et MICHEL engagés en gentlemen.

Thomas NARES, découvert durant la course virtuel e-Grand Prix Funyo de Mai dernier passera aux courses réelles dès Nogaro. Enfin le pilote Israélien Dekel NAAR déjà vu en Funyo fait son retour cette saison 2020. Enfin plusieurs fidèles de la Funyo comme Yves ORHANT, le créateur de la marque, Dominique ARNOUX, Jonathan DESSENS ou encore Etienne CHAMPETIER viendront faire plusieurs piges durant la saison 2020.

ENDURANCE CUP BY FUNYO : de nombreux candidats au Titre 2020

De nouveaux teams se lancent cette année en Endurance-Cup by Funyo qui se déroulera sur 5 meetings dont 4 du TTE avec des courses de 2 Heures à 1, 2 ou 3 pilotes. Le meeting SRO du Paul-Ricard, rassemblera quant à lui tous les pilotes Sprint et Endurance Funyo des 2 championnats sur 4 courses de 20mn avec classements séparés. Le tenant du Titre Endurance, « l’inusable » Xavier COUSIN remet son titre en jeu au volant d’une toute nouvelle FUNYO SP05 EVO préparée par HMC. Le circuit du VIGEANT le 29 AOUT prochain sera le théâtre de la première course 2020.

HMC Lohéac et Patrice HOULLIER n’aligneront pas moins de 6 voitures SP05 EVO en Endurance CUP ! Xavier COUSIN roulera seul tout comme Éric MARY. Les 3 équipes HMC débutantes en 2019 remettent le couvert en 2020 avec Franck ARTUIT-Stéphane VACHON, Julien CHARITOUR-Guillaume FARCY et Guillaume YAOUANIC- Benoît STEKR-RIDEL avec de nouvelles prétentions.

Le « TEAM 1978-Spirit of Race » assisté par HMC réunira le pilote Sprint CUP Frank LEFEVRE au revenant Rémy BROUARD.

BELT Racing, présent également en Sprint, alignera une triplette composée du rapide Jesse BOUHET (ancien volant Elf et Champion FR) et des Frères GLASS.

BLEU MERCURE RACING fera plusieurs piges en Endurance CUP avec notamment au volant Jennifer MICHEL la Team-Manager BLEU MERCURE et Serge HERIAU (champion F5 2013). Éric TESSIER et Patrick SEILLÉ seront également pigistes en Endurance.

Le team Spirit of Patrick BOUAZIS (créé à la mémoire du pilote de Karting disparu en 1994) sera présent avec ses anciens coéquipiers du Karting d’endurance, Franck RUFFINO et SERGE MARTINELLI et seront accompagnés du jeune et rapide Brian RUFFINO.

Le team Alsacien KAIROS RACING suivi par le T2R, réunira David BRAUNSTEIN très rapide lors du E. Grand-Prix Funyo et de Jordan MEYER (Karting-Les Mousquetaires d’Alsace).

BLOO RACING réunira sur une FUNYO SP05, 3 anciens pilotes de la « FUNYO F5 », avec l’expérimenté Alexandre BARBIAT accompagné de Nicolas JOULAIN et de Christophe ISAAC.

Enfin le team Uber Modern sera composé d’Hugo FLEURY et d’Olivier BEC. Plusieurs pilotes de Sprint-Cup ont prévu de venir faire notamment la course du Mans et de Magny-Cours des piges en Endurance comme Yves ORHANT qui viendra goûter à l’endurance avec son fils Jan. Enfin certaines équipes nouvellement créées rejoindront en fin de saison l’Endurance Cup pour préparer 2021.