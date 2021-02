36 autos en Asian Le Mans Series : la liste des engagés

La dernière liste des engagés de la saison Asian Le Mans Series 2021 fait bien état de 36 autos. On compte 17 prototypes et 19 GT. Tous les équipages sont au complet, exception faite du trio de la troisième Ligier JS P320/United Autosports.

Pour ce cru 2021, le championnat se déroulera à Dubai et Abu Dhabi avec quatre courses, deux sur chaque circuit.

Deux équipes LMP2 rouleront en Am avec Eurointernational – Ojets et Era Motorsport. Andreas Laskaratos est le troisième pilote chez Era Motorsport qui sort d’une victoire de catégorie LMP2 aux 24H de Daytona. L’unique concurrent Am en GT sera la Ferrari/Rinaldi Racing #66.

Les courses seront diffusées en direct vidéo (décalage horaire de +3h avec la France).

LMP2 :

#5 Phoenix Racing (Oreca 07) : Simon Trummer, Mathias Kaiser, Nicki Thiim ou Kelvin van der Linde

#11 Eurointernational – Ojets (Ligier JS P217) : Neale Muston, John Corbett, Philippe Mulacek

#18 Era Motorsport (Oreca 07) : Kyle Tilley, Dwight Merriman, Andreas Laskaratos

#25 G-Drive Racing (Oreca 07) : René Binder, Ye Yifei, Ferdinand Habsburg

#26 G-Drive Racing (Oreca 07) : John Falb, Franco Colapinto, Rui Andrade

#38 Jota (Oreca 07) : Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist, Sean Gelael

#64 Racing Team India (Oreca 07) : Narain Karthikeyan, Arjun Maini, Naveen Rao

LMP3 :

#2 United Autosports (Ligier JS P320) : Andy Meyrick, Rob Wheldon, Ian Loggie

#3 United Autosports (Ligier JS P320) : Duncan Tappy, Andrew Bentley, Jim McGuire

#4 Phoenix Racing (Ligier JS P320) : Jan-Erik Slooten, Leo Weiss, Vincent Kolb

#8 Nielsen Racing (Ligier JS P320) : Rodrigo Sales, Matt Bell

#9 Nielsen Racing (Ligier JS P320) : Colin Noble, Tony Wells

#15 RLR MSport (Ligier JS P320) : Bashar Mardini, Malthe Jakobsen, Max Hanratty

#23 United Autosports (Ligier JS P320) : Manuel Maldonado, TBA, TBA

#33 CD Sport (Ligier JS P320) : Michael Jensen, Adam Eteki, Nick Adcock

#44 ARC Bratislava (Ginetta G61-LT-P3) : Miro Konopka, Charlie Robertson, Tom Cloet

#63 DKR Engineering (Duqueine D08) : Laurents Hörr, Jean Glorieux

GT :

#1 HubAuto Racing (Mercedes-AMG GT3) : Raffaele Marciello, Marcos Gomes, Liam Talbot

#7 Inception Racing with Optimum (McLaren 720S GT3) : Brendan Iribe, Ollie Millroy, Ben Barnicoat

#12 GPX Racing (Porsche 911 GT3 R) : Alain Ferté, Julien Adlauer, Axcil Jefferies

#27 Kessel Racing (Ferrari 488 GT3) : Giorgio Roda, Francesco Zolla

#34 Walkenhorst Motorsport (BMW M6 GT3) : Nick Catsburg, Chandler Hull, Jon Miller

#35 Walkenhorst Motorsport (BMW M6 GT3) : Henry Walknehorst, Jörg Breuer

#51 AF Corse (Ferrari 488 GT3) : Alessandro Pier Guidi, Ozz Negri, Francesco Piovanetti

#54 AF Corse (Ferrari 488 GT3) : Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci, Thomas Flohr

#55 Rinaldi Racing (Ferrari 488 GT3) : Davide Rigon, Rino Mastronardi, David Perel

#57 Car Guy Racing (Ferrari 488 GT3) : Takeshi Kimura, Côme Ledogar, Mikkel Jensen

#60 Formula Racing (Ferrari 488 GT3) : Nicklas Nielsen, Johnny Laursen, Frederik Paulsen

#66 Rinaldi Racing (Ferrari 488 GT3) : Christian Hook, Manuel Lauck, Patrick Kujala

#77 D’station Racing (Aston Martin Vantage GT3) : Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii, Tom Gamble

#88 Garage 59 (Aston Martin Vantage GT3) : Valentin Hasse-Clot, Maxime Martin, Alexander West

#89 Garage 59 (Aston Martin Vantage GT3) : Marvin Kirchhöfer, Mike Benham, Yuki Nemoto

#93 Precote Herberth Motorsport (Porsche 911 GT3 R) : Steffen Görig, Antares Au, Klaus Bachler

#95 TF Sport (Aston Martin Vantage GT3) : Charlie Eastwood, John Hartshorne, Ollie Hancock

#97 Oman Racing Team with TF Sport (Aston Martin Vantage GT3) : Ahmad Al Harthy, Tom Canning, Jonny Adam

#99 Precote Herberth Motorsport (Porsche 911 GT3 R) : Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer