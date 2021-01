Un point sur la BOP avant le Roar Before the 24

L’IMSA a établi la BOP (Balance of Performance) en vue du “Roar Before the Rolex 24” du week-end prochain. Publié dans un bulletin technique envoyé aux équipes hier, la BOP de base pour Daytona fait apparaître un certain nombre de changements par rapport à l’année dernière pour les 24 Heures de Daytona, notamment en GTLM et GTD.

Commençons par la catégorie reine où il y a peu de changements. La seule modification apportée aux DPi est une augmentation de 10 kg pour les Cadillac DPi-V.R qui ont remporté les quatre dernières éditions. Toutes les LMP2 voient leur régime maximum passer de 8250 à 8700 tours/minute. Cela devrait rapprocher les LMP2 des DPi en termes de vitesse de pointe et, potentiellement, de temps au tour.

Les BMW M8 GTE, deux fois lauréates de la catégorie GTLM en Floride et également tenante du titre, seront plus lourdes de 10 kg et devraient avoir une suralimentation réduite pour le Roar, tandis que la Ferrari 488 GTE Evo bénéficie, quant à elle, d’une augmentation de la pression de suralimentation. La Corvette C8.R et la Porsche 911 RSR-19 reçoivent une augmentation de 0,3 mm de leurs limiteurs d’air, ce qui leur permettra d’avoir plus de puissance, bien que la Corvette reçoive au passage un poids supplémentaire de 10 kg.

Sept des huit modèles GT3 bénéficient d’ajustements de performance en catégorie GTD avec, en tête, une augmentation de 20 kg du poids minimum et une réduction de 3 mm du restricteur d’air pour la Porsche 911 GT3 R. La Lamborghini Huracan GT3 Evo, lauréate de la catégorie 2020, verra sa puissance réduite, tout comme l’Audi R8 LMS GT3 Evo, qui, en outre, sera alourdie de 10 kg. La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 et l’Acura NSX GT3 Evo ont toutes deux bénéficié d’une réduction de poids de 5 kg et d’une augmentation de la pression de suralimentation. La Lexus RC F GT3 et la BMW M6 GT3 récoltent 5 kg supplémentaires et cette dernière perd en plus de la pression de suralimentation. L’Aston Martin Vantage GT3, quant à elle, gagne 20 kg, tandis que la Mercedes-AMG GT3 Evo ne subit aucune modification en termes de poids et de puissance par rapport à 2020.

Comme cela a été le cas ces dernières années, l’IMSA utilise un système de BOP autonome pour Daytona en raison des caractéristiques uniques de la piste. Il est entendu que des changements de BOP pourraient être effectués à la suite du Roar et avant les 24 Heures de Daytona les 30 et 31 janvier.