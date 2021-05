26 voitures pour la 3e manche IMSA de la saison à Mid-Ohio

Du 14 au 16 mai se déroulera la 3e manche IMSA de la saison à Mid-Ohio. Cela correspondra aussi à la manche d’ouverture de la Sprint Cup IMSA WeatherTech. L’IMSA a publié une liste de 26 voitures, dont plus de la moitié sont des GTD.

Six voitures DPi sont prévues pour la première course de deux heures et 40 minutes de la saison. On ne note pas de changement au niveau des équipages. Une demi-douzaine de LMP3 sont actuellement inscrites, mais on s’attend à ce qu’il y en ait sept avec l’annonce faite par Andretti Autosport de son passage à l’IMSA WeatherTech. Jarett Andretti et Oliver Askew se partageront la Ligier JS P320. Felipe Fraga devrait prendre son premier départ de la saison au volant de la Ligier JS P320 #74 de Riley Motorsports tandis que le copilote d’Austin McCusker sur la Duqueine D08 de Forty7 Motorsports #7 reste à déterminer.

Ne cherchez pas les GTLM sur cette manche, elle ne sont pas prévues. La liste comprend l’arrivée de plusieurs équipes GTD en Sprint Cup, dont Gradient Racing, Compass Racing et CarBahn (avec Peregrine Racing).

Marc Miller et Till Bechtolsheimer retrouveront l’Acura NSX GT3 Evo de Gradient pour la saison de Sprint Cup, aux côtés d’une autre Acura engagée par Compass confiée à Mario Farnbacher et Jeff Kingsley. On comptera donc trois NSX avec celle de Magnus with Archangel. Richard Heistand et Jeff Westphal, quant à eux, piloteront l’Audi R8 LMS GT3 Evo de CarBahn.

Une seule Porsche 911 GT3 R du Team Hardpoint EBM est alignée à Mid-Ohio, Rob Ferriol est transféré sur la voiture #88 aux côtés de Katherine Legge.

Parmi les autres changements de pilotes depuis Sebring, citons les retours prévus de Ryan Hardwick et de Misha Goikhberg respectivement chez Wright Motorsports et Grasser Racing Team.

