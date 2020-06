24H Virtuelles : Porsche, Aston Martin et Corvette sur le podium GTE, Ferrari en retrait

Avec Aston Martin, Corvette, Ferrari et Porsche, quatre constructeurs GTE étaient au départ des 24 Heures du Mans Virtuelles. On retrouvait donc dans cette compétition virtuelle les mêmes marques que dans le réel, toutes engagées officiellement.

En s’associant à Coanda Simsport, Porsche mettait la barre très haut pour ses quatre équipages officiels. Chez Aston Martin Racing, on choisissait une voie différente avec une stratégie en interne et contrairement à Porsche qui associait deux pilotes et deux gamers, AMR mettait trois pilotes et un gamer. Ferrari optait pour sa filière de joueurs avec quatre pilotes qui jouaient directement à Maranello (seuls Leclerc et Giovinazzi n’étaient pas présents en Italie). Absent en septembre prochain en terre sarthoise, Corvette Racing trouvait-là l’occasion de rouler au Mans cette année.

Cinquante ans jour pour jour après le succès de la Porsche 917K aux 24 Heures du Mans, la marque allemande a remporté la classique sarthoise virtuelle avec une Porsche 911 RSR Spec-2017. Nick Tandy, Ayhancan Güven, Tommy Ostgaard et Josh Rogers ont mené la catégorie GTE quasiment de bout en bout. Les deux arrêts consécutifs de pépins techniques n’ont pas permis à la concurrence de reprendre l’avantage. A 6h15, Josh Rogers établissait le meilleur tour en course en 3.48.203 mn.

Marco Ujhasi, manager Esports Porsche Motorsport, retient une belle prestation d’ensemble : « Je suis particulièrement fier d’avoir gagné en tant que Porsche Esports Team. Pour moi et pour beaucoup d’entre nous, l’histoire a commencé il y a des années : en 2013, nous avons remporté Le Mans avec la 911 RSR à l’occasion du 50e anniversaire de la Porsche 911. En 2018, la victoire a coïncidé avec les 70 ans de la marque. Et maintenant, exactement 50 ans après la première victoire de Porsche au Mans, nous remportons la classe GTE lors de la première édition virtuelle. Ce n’est pas seulement grâce aux quatre pilotes de la #93 mais aussi à une équipe de 30 personnes. Et nous devons également remercier nos partenaires, Coanda Simsport et Peter Dimov, le fondateur de la Virtual Racing School, pour ce grand succès. » Les trois autres Porsche 911 RSR officielles ont connu plus de pépins durant la course.

En faisant rouler trois pilotes et un seul gamer, Aston Martin Racing a choisi une voie différente qui aurait pu payer. Nicki Thiim, Richard Westbrook, Lasse Sorensen et Manuel Biancolilla ont échoué à un tour de la Porsche victorieuse. Le triple relais de nuit de Lasse Sorensen a été décisif pour retrouver le haut de classement. La #97 de Lynn/Tincknell/Eastwood/Brioni a pris la 14e place. Un top ten a récompensé l’équipage de la #98 de Turner/Gunn/Adam/De Fuoco. « Ce fut un excellent résultat pour l’équipe qui a appliqué à ce nouveau programme les mêmes normes de préparation et la stratégie habituelle », a déclaré David King, président d’Aston Martin Racing. « La deuxième place est une juste récompense pour leurs efforts. Félicitations à toutes les personnes impliquées dans l’événement, qui a été un énorme succès face à un grand défi technique. Je tiens à ajouter une mention spéciale à nos simracers professionnels qui ont vraiment aidé l’équipe à accélérer rapidement et à se lier avec notre équipe de course professionnelle. Il est maintenant temps de recommencer à viser le titre WEC et les 24 Heures du Mans. »

Ferrari et AF Corse ont connu quelques déboires sur cette compétition avec une 7e place en guise de meilleur résultat pour la 488 GTE de Miguel Molina, Federico Leo, Amos Laurito et Jordy Zwiers. « Mon dernier relais s’est très bien passé », a confié Zwiers à l’arrivée. « J’ai poussé le plus possible sans sauver de carburant en bouclant le tour le plus rapide de l’équipage. C’était une expérience spéciale de rouler au Museum Ferrari et représenter Ferrari était un rêve devenu réalité. Il y a encore quelques mois, je roulais à la maison. Être ici en Italie pour rouler pour le compte de l’une des plus grandes marques en tant que pilote officiel est fantastique. » Selon Ferrari, la ‘BOP virtuelle’ n’était pas favorable aux 488 GTE. Un souci de connexion a fait chuter la Ferrari #52 de Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Enzo Bonito et David Tonizzo. Pour la #51 de Nielsen, Perel, Stoltze et Caruso, c’est le volant qui a causé bien des déboires.

Les Corvette C7.R se sont bien défendues et la meilleure à l’arrivée n’est pas une auto officielle mais bien celle de R8G Esports de Beche, Juncadella, Jajovski et Kapett, troisième. La #64 de Milner, Magnussen, Lind et Terzic a pris la 4e place à 1.08 mn du podium.