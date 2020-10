24H Spa, warm-up : Pier Guidi (Ferrari) le plus rapide avant la Superpole

Le warm-up des 24 Heures de Spa a été fidèle aux qualification d’hier, c’est à dire que l’on retrouve aux avant-postes les principales voitures qualifiées en Superpole. Elles ont continué à travailler dans le but de décrocher la pole position tandis que les autres écuries ont préféré se concentrer sur les derniers réglages en vue de la course.

Déroulé sur une piste humide, ce warm-up a été dominé par Alessandro Pier Guidi sur la Ferrari 488 GT3 #51 d’AF Corse. Il faudra compter sur cette auto également emmené par Nicklas Nielsen et James Calado. L’Italien est suivi par l’Audi R8 LMS #66 d’Audi Sport Team Attempto Racing et la Porsche 911 GT3 R #47 de KCMG avec l’équipage vainqueur de l’édition 2019. A noter que cette auto a terminé au ralenti victime d’une crevaison avec Kevin Estre au volant.

Le top 5 est complété par une autre Audi, la #25 d’Audi Sport Team Sainteloc Racing et la Lamborghini Huracan GT3 Evo #63 d’Orange 1 FFF Racing Team.

La meilleure auto de la Silver Cup est la Mercedes-AMG GT3 #5 d’HRT Mercedes-AMG GT3. En Pro Am, c’est la Lamborghini Huracan GT3 Evo #19 d’Orange 1 FFF Racing Team qui a été la plus rapide. Au niveau des Am, c’est l’Audi R8 LMS #26 de Saintéloc Racing qui signé le meilleur temps.

Maintenant, place à la Superpole dont le départ sera donné à 18 h 24…